Başkanımız Adar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare Toplantısına Katıldı

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında yapılan ve 365 Oda/Borsa başkanının bulunduğu istişare toplantısına katıldı.

365 Oda/Borsa başkanının katıldığı toplantının gündemini, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde etkileri, süreçte sağlanan destekler, çalışmalar, teşvik sistemi başta olmak üzere İl bazlı ekonomi durum değerlendirmesi yapıldı.



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