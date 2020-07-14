ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI

15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.15 Temmuz’un 4. yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde, şehit ve gazilerimizin, kahraman milletimizin, FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız.15 Temmuz, Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiği, milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı 2. Kurtuluş Savaşıdır.15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiş, geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır.O tankın önüne atılanlar, helikopterlerden sıkılan mermilere koşan insanlar. Bu insanlar bizim milletimizin insanı. Başka bir millette helikopterden mermi sıkılırken onun üzerine koşabilen, tanklar hareket halindeyken onun önüne kendisini atabilen başka bir milletin insanı olabileceğini hiç kimse düşünemez.15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki, bu millet asil, cesur ve kahraman bir millettir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur.Bu millet FETÖ aracılığıyla bu ülkenin hizaya sokulmasına izin vermemiştir.Bu ülkenin asli sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Biz bugün özgürce dolaşabiliyorsak, nefes alabiliyorsak şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm kahramanlarımızın sayesindedir.Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum.