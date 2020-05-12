Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir
TEDBİR ADISEKTÖR KODUSEKTÖR ADIDESTEK ORANITOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)101-1Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)302-1Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-2Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-3Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
302-4Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
302-5Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6Makine Parkları
302-7Yenilenebilir Enerji Tesisleri
BAŞVURU TARİHLERİ
TEDBİR ADIBAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir.
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.