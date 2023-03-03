EYT'nin Meclis'te kabul edilmesinden sonra bankalar, EYT'lilere özel promosyon kampanyası için çalışmaya başladı. Kampanyalarda bazı bankalar koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL'ye kadar bonus veriyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen düzenlemenin Meclis'ten geçip yasalaşmasından sonra gözler emekli promosyonlarına çevrildi. Bankalar EYT promosyonlarını güncellemeye başladı.



2 milyon 250 bin kişinin emekliye ayrılacağı düşünüldüğünde bankaların promosyon rekabeti de artıyor. Bazı bankalar promosyon kampanyalarında değişiklik yapmazken bazı bankalar ise EYT promsyonu adı altında kampanyaya başladı.

Kampanyalarda bazı bankalar koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL'ye kadar bonus veriyor.

EYT'te yasanın Meclis'ten geçmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Emeklilik başvuruları başlayacak.



EYT'LİLER HANGİ BANKAYI TERCİH EDECEK?

İlk maaşlarını alacaklar EYT'li emekliler, banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçecek.

Kamu ve özel bankaların EYT Promosyonu ödemeleri farklılık gösteriyor.

1 Mart 2023 tarihi itibariyle bankaların uyguladığı promosyon ödemeleri şu şekilde:



* Ziraat Bankası promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 – 7.500 TL'ye kadar 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 – 10.000 TL olanlara 4.500 TL ve

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

* Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL'ye kadar 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL olanlara 4.500 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 5.000 TL emekli promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.



* Halkbankası emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL altına 3.000 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.499 TL arasına 3.500 TL,

Emekli maaşı 7.500 - 9.999 TL olanlara 4.500 TL,

Emekli Maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.

* Garanti BBVA’da emekli promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar 3.600 TL,

Emekli maaşı 3.500 – 7.500 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli maaşı 7.500 – 10.000 TL olanlara 5.400 TL ve

Emekli maaşı 10.000 TL üstüne olanlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon imkanı sunuyor.



* İş Bankası promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar 4.500 TL promosyon (3.500 TL hariç),

Emekli maaşı 3.500 - 7.500 TL'ye kadar 5.250 TL promosyon (7.500 TL hariç),

Emekli maaşı 7.500 - 10.000 TL'ye kadar 6.750 TL promosyon (10.000 TL hariç),

Emekli maaşı 10.000 TL üstünde olanlara 7.500 TL promosyon imkanı sağlıyor.



* Akbank promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.499 TL'ye kadar 4850 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 9.999 TL'ye kadar 6.250 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerine 7.000 TL SGK Emekli maaşı promosyonu ödüyor.



* Denizbank promosyon ödemeleri

Emekli maaşı 3.500 TL altı 4.500 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL - 7.500 TL arası 5.250 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL - 10.000 TL arası 6.750 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üstüne 7.500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.



* Yapı Kredi Bankası promosyon ödemeleri

Emekli Maaşı, 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL,

Emekli Maaşı 3.500 TL - 7.499 TL arasına 4.900 TL,

Emekli Maaşı 7.500 TL - 9.999 TL arasına 6.300 TL,

10.000 TL’ nin üstüne 7.000 TL nakit promosyon ödüyor.

* Türkiye Finans Bankası promosyon ödemeleri

Emekli Maaşı 3.499 TL’ye kadar 3.500 TL,

Emekli Maaşı 3.500 TL – 7.499 TL arasına 5.000 TL,

Emekli Maaşı 7.500 TL – 9.999 TL arasına 6.500 TL,

Emekli Maaşı 10.000 TL ve üstüne 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.



* ING Bankası promosyon ödemeleri

ING Bankası, 7.500 TL koşulsuz promosyon ödemesi yanında 1000 TL bonus veriyor.

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.



Yasadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak, yaş sınırı uygulanmayacak. Dilekçesini martın herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecek.

Saba'tan Hazal Ateş'in haberine göre Mart ayında dilekçe verenler nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

EYT'LİNİN YOL HARİTASI



* EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.

* Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak.

* İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

* Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek.

* Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

İŞVERENLER NE YAPACAK?

* EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürleri izlenecek.

* İşten çıkartmada 8 numaralı kod kullanılacak.

* İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek.

* EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

* EYT ile emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

EYT kapsamında emekli olanlar ne kadar aylık alacak?



Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira olup, SSK emeklileri için 7 bin 797 lira, Bağ- Kur'dan emekli olanlar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar da 12 bin 389 lira alacak.

Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım?

E-Devlet sistemine girerek "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesini" ardından da yeni başvuru sekmesini tıklayın. Tahsis talep türünde "yaşlılık aylığını" seçin. Seçimden sonra başvur butonuna basın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Son aşamada "ileri" butonu ardından "başvur" butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak. Emeklilik hakkı kazananlara tahsis numarası verilecek.

Çok fazla başvuruda bulunulması nedeniyle aylıklar gecikir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruların sorunsuz alınması, işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması gerekli altyapı hazırlıklarını yapmış durumda. Ancak bu yıl için 2 milyon 250 bin kişinin başvuruda bulunacağı düşünüldüğünde incelemelerin zaman alması, ilk aylık ödemesinde gecikme olması söz konusu olabilir.

İlk aylıkta gecikme olsa bile 1 Nisan'dan itibaren toplu ödeme gerçekleştirilecek. Kesinlikle bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Yine aynı ayda Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılacak 1.100 liralık Bayram ikramiyesi de hesaplara yatırılacak.

Aynı işe devam konusunda herhangi bir süre sınırı var mı?

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde işe başlamak için 30 günlük süreniz bulunuyor. Bu süre içinde aynı işyerinde işe başlayanlar için beş puanlık destek primi desteği de verilecek. Bu destek çalıştığınız sürece devam edecek. Başka bir işyerinde çalışırsanız prim indirimi olmayacak.

Emeklilik dilekçemi 3 Mart'ta verirsem ilk aylığımı ne zaman alırım?

Dilekçeyi 1'inde ya da 31 Mart'ta vermek fark etmeyecek, Nisan ayında ilk emekli aylığını almaya hak kazanacaksınız.