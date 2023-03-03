Altın yeni rekor tahmini: Rakam ve tarih açıklandı

GÜMÜŞTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

ONS ALTINDA 2000 DOLAR BEKLENTİSİ

GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI

GRAM ALTIN: 1,113 TL

ÇEYREK ALTIN: 1862 TL

ONS: 1832 DOLAR

Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ, “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunu açıkladı. Rapora göre, 2023 yılı kıymetli madenler yılı olacak. Altında yeni rekor gelebilir!Rapor "güvenli liman" olarak görülen altının geçen yıl bu rolünü gerçekleştiremediği ancak bu yıl ONS altında yeni rekor seviyelerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.Raporda ayrıca 2023’ün gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağı savunuldu.Gümüşe olan fiziki talebin arttığına dikkat çekilen raporda artan taleple stokların azalmasının bağlı olarak 2023 yılında gümüş fiyatlarının artacağı belirtildi. Raporda, “Elektrikli araçlardan, 5G teknolojisine, güneş enerjisinden birçok yeni teknolojiye kadar kullanım alanı artan beyaz maden, artan talep karşısında zayıflayan arz yapısıyla dikkat çekiyor.COMEX ve LBMA kasalarından gümüş çekimlerinin arttığı gözlemlenirken önümüzdeki günlerde stoklardaki bu azalışın gümüş fiyatlarına yansımasını bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.Raporda, bu koşullarda bu yıl gümüşün yeniden 35 dolar/ons seviyesine kadar çıkmasını beklendiği vurgulandı.Raporda, geçen yıl başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sert faiz artırımlarının altın fiyatlarının baskılanmasına neden olduğu belirtildi.2023’ün faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı, enflasyonun daha da kontrol altına alınacağı bir yıl olacağının beklendiğine dikkat çekilen raporda, “Faiz artırım hızında yavaşlama olmasının yanı sıra 2023 küresel risk algısının da azaldığı bir yıl olacak.Ayrıca pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı özellikle Çin’in de diğer ülkelerle uyumlu olarak kısıtlamaları kaldırdığı bir yıl olacak” analizine yer verildi.Raporda, bu beklentiler ışığında bu yıl altını güçlendirecek ana unsurun doların alım gücündeki zayıflık olduğunun altı çizildi.Doların alım gücünün zayıflığının yanı sıra Fed’in izlediği şahin politikaları gevşetmesi, faiz artırımının hız kesmesi ve küresel risk iştahının durumunda altın fiyatlarının daha da ivmeleneceğine dikkat çekilen raporda, altının bu yıl ons bazında yeniden 2000 doları aşarak, yeni bir rekor seviye kaydetmesinin beklendiği vurgulandı.