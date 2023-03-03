Araç İçi Multimedya ve Görüntü Sistemleri için Isparta'da Tek Adres Gündem Oto Müzik

Hem Keyifli Hem Güvenli Yolculuklar İçin En Önemli Bileşenler Gündem Oto Müzikte...

Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10

Okan İŞ - 0 541 837 09 35















































































Araç içi görüntü sistemlerinin seçimi, tamamen kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bir karardır. Kullanılacak otomobil ile sorunsuz uyumu, arka görüş kamerası gibi destekleyici ekipmanların mevcut olup olmaması, ekran büyüklüğü ve ses sistemleri ile entegrasyonu gibi kriterler otomobil sahiplerinin mutlaka göz önünde bulundurması gereken unsurlardır.Araç içi görüntü sistemleri, çok fonksiyonlu çeşitleri ile sürüş deneyimini çok daha keyifli ve güvenli hale getiren unsurlardır. Bu sistemler ile yoldan gözünüzü ayırmadan ve sürüş güvenliğinden ödün vermeden multimedya dosyalarına ulaşmak, navigasyon ile yön tayin etmek, telefon görüşmelerinizi yönetmek, akıllı telefonlarınıza gelen her bildirimden haberdar olmak, geri görüş kamerasını takip etmek ve çok daha fazlası mümkün olmaktadır. Aracınıza akıllı cihazların tüm özelliklerini taşıyan görüntü sistemleri, verdiği teknik destek ile araç sürücüsüne yardımcı olduğu kadar, yolcuların da keyifli ve eğlenceli bir yolculuk geçirmesini sağlamaktadır. Isparta'da Gündem Oto Müzik bu kategoride de beklentilerinize ve kullanım alışkanlıklarınıza en uygun cihazları rahatlıkla aracınıza kurabilir ve tüm teknik özelliklerini detaylı şekilde sizlere anlatabilir.Dikkat edilecek ilk nokta otomobilinizin ön göğüs tasarımına uygun görüntü sistemini belirleyebilmektir.Otomobil markalarına has ön göğüs tasarımları, cihazların konumlandırılacakları konum ve şekil üzerinde belirleyicidir ve araçtan araca farklılık göstermektedir. Bu sebeple tam bir entegrasyon için mutlaka otomobilinizin markası ile uyumlu araç içi görüntü sistemlerini tercih etmelisiniz.Sonraki adım, GPS, ses çıkış gücü, ekran büyüklüğü, navigasyon, akıllı telefonlar ile bağlantı seçenekleri ve desteklenen multimedya çeşitleri gibi ihtiyaç duyulan önemli teknik özelliklerin seçimidir.Cihazların kolay kontrol edilmesi ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip olması, hareket halindeyken fonksiyon seçimi ve menü başlıkları arasında güvenli bir şekilde gezinebilmek için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple seçeceğiniz cihazın işletim sisteminin alışkın olduğunuz arayüzlerden olması avantaj sağlayacaktır. İkinci olarak ekran büyüklüğü ve dokunmatik tuşların hassasiyeti araç içi görüntü sistemleri için oldukça önemli kriterler arasındadır.Rezistif, kızılötesi veya kapasitif ekran şeklinde üretilen dokunmatik ekranların, görüntü sistemlerinde en sık tercih edileni hızlı cevap verme yeteneği ile kapasitif ekranlardır.Bir diğer seçim kriteri de ekran çözünürlüğü olacaktır. Otomobiller için üretilen görüntü sistemlerinin çoğunluğu 800*480 çözünürlüğe sahiptir. Bu yüksek çözünürlük düzeyi ile yolculuklarınızda fotoğraf galerinize ulaşmak, film ve videolar seyretmek tüm yolcular için son derece keyifli anlar sunacaktır.Bir başka önemli teknik özellik de cihazın bağlantı seçenekleridir. Bluetooth, USB, SD kart, Micro SD ve HDD gibi birçok bağlantı seçeneği cihaz ile veri alışverişi yaparken ya da dosya kopyalarken önem taşımaktadır. Araç içi görüntü sistemleri, dahili hafıza kapasiteleri bakımından çeşitlenmektedir. Bu noktada belirleyici olan kullanıcıların kullanacağı ve depolamak istediği veri miktarıdır.Görüntü sistemleri, araç ile tam bir bütünlük sağladığında direksiyondan kontrol özelliğinden, arka görüş kamerasına kadar entegrasyon sağlayabilmektedir. Bu tür bileşenler, otomobilinizin orijinal duruşunu desteklemek ile beraber getirdiği ek özelliklerle değerini de artırmaktadır. Dahili navigasyon özelliği sayesinde mevcut konum ve ulaşılmak istenen konum arasındaki seçenekler optimize edilir ve uydudan alınan yol tarifi ile güvenli ulaşım sağlanır. Birçok görüntü sistemi tarafından aracın mevcut hızına, gece ve gündüz trafiğine, otoban, feribot ve ücretli yol seçeneklerine yönelik olarak opsiyonlar sunulmaktadır. Bu sayede araç kullanıcısının en ideal yolu kendisi belirleyebilmesi de mümkün olabilmektedir. Ayrıca ev ve iş yeri gibi sık kullanılan adresler de tek tuşla sisteme kaydedilebilir, tekrar aynı adreslere ulaşımda hız ve kolaylık sağlanır. Arka görüş kamerasından sisteme yansıtılan yüksek çözünürlüklü görüntü sayesinde park yapmak çok daha pratik ve güvenli hale gelir. Tüm bu seçenekler doğrultusunda ihtiyacınıza ve otomobilinizin yapısal özelliklerine en uyumlu görüntü sistemini yüksek çeşitliliğe sahip Isparta Gündem Oto Müzikte bulabilirsiniz.