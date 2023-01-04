Bankalar kesenin ağzını açtı: EYT sonrası promosyon savaşı



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 2.5 milyon kişi daha emekli olacak. Ocak zammının da eklenmesiyle harekete geçen bankalar promosyon için kesenin ağzını açıyor. Promosyonun 10 bin liraya çıkması bekleniyor.



Yaş şartı olmadan çıkacak olan EYT düzenlemesiyle birlikte 2,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.



Bu durum bankaların promosyon iştahının yeniden kabarmasına neden oldu. Ocak ayının gelmesiyle beraber zamlı maaşlarına kavuşacak olan emeklilere bir müjde de bankalardan geliyor.



EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte bankalar emekliler için promosyon hazırlığına başladı.



2022’nin son 6 ayında hızlanan promosyon yarışı yeniden kızışıyor. 2,5 milyon kişinin emekli olacağının kesinleşmesi bankaları harekete geçirdi.

Halihazırda banka promosyonları 3 bin TL ile 7.500 TL arasında değişiyor.

Yılın ilk kampanyası Garanti'den

Yeni yılla birlikte emekli promosyonu kampanyasını duyuran ilk banka Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası Emekli Promosyonu bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaşını 3 yıl Garanti Bankasından alma sözü veren emeklilere 3600 TL ile 6000 TL arasında emekli promosyonu verecek.

Banka ayrıca 6.000 TL’ye ek olarak 1.500 TL bonus verileceğini duyurdu. Böylece verilecek promosyon tutarı 7.500 TL’yi bulacak.

