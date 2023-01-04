Alışveriş Sizden Kahveler Iyaşpark AVM ‘den!

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi yeni bir kampanya başlattı. Tek seferde 300 TL’lik alışveriş yapan tüm misafirlerine LenitivoCafe’den orta boy Türk Kahvesi, Filtre Kahve, Cappicino, Americano ve Latteşeçeneklerinden birini ücretsiz olarak ikram edilecek kampanya 04 Ocak Çarşamba günü başlıyor. 300 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm misafirler fişlerini danışmada göstermeleri halinde kupon alarak LenitivoCafe’den tercih ettiği kahvelerden alabilecekler. “Alışveriş sonrası yorgunluk Kahveniz Bizden” sloganı ile başlatılan kampanya stoklarla sınırlıdır.







































