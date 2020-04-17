GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Bakanlık son durumu açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı

Bakanlık son durumu açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.04.2020 19:02
107 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar: İşte yeni vaka sayısı!
Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca toplantının ardından açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Bu saat itibariyle 40 bin 270 test yapıldı, 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, 126 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca vaka artış hızının düştüğünü vurguladı.

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, yeni önlemler ele alındı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FİLYASYON SONRASI YÜZDE 11'DEN 4'İ İNDİ
Tedbirleri daha sıkı tutun, virüsü evinize taşımayın. 
Filyasyon çalışmalarını kamuoyuna yeni duyursak da aslında ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama bu. 
Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11'den 4'e indi. 
Diğer ülkelerden edindiğimiz bilgilerin aksine Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda erken tedaviye başlamamız sonucunda hastalarımızın zatürreye dönüşme oranı düşmüştür. Bu doğal olarak yoğun bakıma yansımıştır. 

65 YAŞ ÜSTÜNDE VAKA ORANI YÜZDE 18'E DÜŞTÜ
Sokağa çıkma kısıtlaması sonucunda ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaş üstüydü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.
Bir yandan filyasyonla yaygın tarama programları, diğer yanda artan test sayımız neticesinde vakalarımızda artış devam etmektedir. Ama vaka sayısının artışı azalıyor. 

CAN KAYBI 1769'A YÜKSELDİ
Bu saat itibariyle 40 bin 270 test yapıldı, 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, 126 kişi hayatını kaybetti. 

23 NİSAN'DA KISITLAMA OLUR MU? 
23 Nisan'da sokak kısıtlaması haftaya gündeme gelebilir. 

ALGORİTMA SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
Biz başından beri süreci Bilim Kurulumuzun öneri ve yaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Testlerin kimlere yapılması gerektiği, hangi hastanın şüpheli görüleceği, hangi hastanın Kovidli olduğu, hangi hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğinin; gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım. 

ŞÜPHELİ HASTALARA DA TEDAVİ UYGULANIYOR
Biz yeni tedaviye başladığımızda bütün Türkiye'de başlamış oluyor. Şüpheli olan vaka tanımı belli, doğrulanmış olan vakanın tanımı da belli. Biz şüpheli vakaya da Kovid tedavisi uyguluyoruz. 
Şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği, yoğun bakım ve entübe doluluk oranımızın stabilleştiği. Bu tablo bizim için sevindirici çünkü burada dünyadan farklı olarak yaptığımız uygulamalar var. 
Toplantıda, bu farklılıklarımızı dünyaya yayın yapma için gayret içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. 

ÖLÜM ORANLARIYLA İLGİLİ İDDİA
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu noktada Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu yok. Bizim hem vaka hem ölüm oranlarını ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. Dünya Sağlık Örgütü şunu net söylüyor: PSR testinin yapılmadığı ülkeler için olabilecek bir kod, bunun dışında PSR testinin yapıldığı ülkeler için de ikinci bir kod veriyor. Türkiye için verilmesi gereken kod, doğrulanmış vaka tanımı şeklinde. Bu anlamda hiçbir sorun yok. Dünya Sağlık Örgütü de zaten bu anlamda bizim yaptığımız çalışmaları, bildirimleri takdirle anıyor. Biz ülkemize güvenelim. Sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, sağlık ordumuza güvenelim ve gerçekten ölüm sayılarımızdaki düşüş bizim tedavideki farklı yaklaşımı ve yoğun bakımdaki pratik uygulamalarımız ve sağlık çalışanlarımızın farklılığı olduğuna inanalım. 

İLAÇ İŞİ SOSYAL MEDYADAN YAPILMAZ
Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Ve akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Kovid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmalarının başladığını da biliyoruz. Artı biz Türkiye'de hem aşı hem de tedaviyle ilgili bu anlamda çalışma yapan kurumlara çağrıda bulunduk. Ve bununla ilgili, ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bize başvurun dedik. Oradan bize gelmedi. Biz böyle bir çalışmanız olabilir, bu çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Bu topraklara aidiyet içinde olan, insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın, araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez. 

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde pik noktasına ulaşabileceğimizi görüyoruz. İki haftalık plato döneminin olacağını, sonrasında düşeceğini görüyoruz. Ama bütün bunlar bizi asla rahatlatmamalı, yeni bir dalgaya asla izin vermemeliyiz. Bu mücadelede çok önemli üç unsur var: 
1 - Vakayı tespit edip filyasyon dediğimiz taramayı yapmak, 
2 - Tedavide çok güçlü olmak, 
3 - Üçüncü bacağı ise izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni bir dalganın oluşumu önlenir ve erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz. 

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DEVAM EDECEK
Biz vatandaşımıza maskenin bu dönemde ücretsiz verilmesini istiyoruz. Bunun için de kendilerine kod vererek vatandaşımıza eczanelerden temini yolunu tercih ettik. Kendilerine mesaj gelmeyen veya kaydı olmayan kişiler için de eczaneye müracaat ettiğinde kimlik doğrulaması sonrası kod verilme durumunu da sağladık.

Resim
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Üst düzey tedbir alınarak Isparta'da Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi
CNN HABER SORDU, İNGİLİZ UZMANLAR TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ
Bakanlık son durumu açıkladı: Can kaybı ve vaka sayısı
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 19 sayılı kararı yayınlandı
Su ve elektrik faturaları için 2 farklı karar!
ÖNDER AVM'DE RAMAZAN YARDIM PAKETİ UYGULAMASI BAŞLADI
Isparta'da Türker AVM'den süper ramazan paketi ve kolisi
Uçaklarda koronavirüs sonrası yeni dönem! Bir ilk oldu
İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 ilde denetim!
İşte Isparta, Antalya, Burdur 2020 iftar ve sahur saatleri
Isparta'da burayı bilenler vazgeçemiyor! telefonla sipariş veriyor!
Koronavirüs (COVID-19) iddiası: Ne pangolin ne de yarasa... İşte salgını başlatan hayvan
Son dakika haberi: Bakanlık can kaybı ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı!
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Son dakika haberi: Bakan tarihi açıkladı! 1000 TL ödenecek
Isparta'da evi kumarhaneye çeviren şahıslar emniyet ekiplerince yakalandı...
Bakan Selçuk'tan son dakika yaz tatili açıklaması: Okullar 2 ay açık olacak mı?
81 il valiliğine yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi gönderildi
Telefonu Olmayan Nasıl Maske Alacak? İşte Maske Dağıtımında Merak Edilen Sorular...
Isparta'da trafiği rahatlatacak bir hamle daha! yıkımı gerçekleşti...
Isparta'da yarış için toplanmışlar! 35.826 TL ceza!
Bakan'dan müjde! kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlanıyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı...Koronaya karşı ''4T'' kuralı
Özel bankalarla ilgili yeni gelişme! Ombudsman devreye girdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklamasıSon dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması13 Nisan 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiHafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi13 Nisan 2020
Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttıIsparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı12 Nisan 2020
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!13 Nisan 2020
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısıSon dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı13 Nisan 2020
Virüslere karşı koruyucu kalkan sofranızdan eksik etmeyinVirüslere karşı koruyucu kalkan sofranızdan eksik etmeyin11 Nisan 2020
1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 13 Nisan 2020
91 yaşındaki uygulama yatırımcısı milyarlar kazandı91 yaşındaki uygulama yatırımcısı milyarlar kazandı11 Nisan 2020
Evde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttıEvde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttı11 Nisan 2020
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!14 Nisan 2020
Binlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldiBinlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldi13 Nisan 2020
Burdur'da köy karantina altına alındıBurdur'da köy karantina altına alındı13 Nisan 2020
Isparta'da silahla intihar olayı...!Isparta'da silahla intihar olayı...!15 Nisan 2020
Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönemBakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem13 Nisan 2020
Akıl almaz olay! Korona ihbarıAkıl almaz olay! Korona ihbarı14 Nisan 2020
Diyanet'ten son dakika 'oruç' açıklamasıDiyanet'ten son dakika 'oruç' açıklaması14 Nisan 2020
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske DağıttıIsparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı13 Nisan 2020
Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!14 Nisan 2020
Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdüKoronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü14 Nisan 2020