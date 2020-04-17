Amerikan CNN televizyonu, Türkiye'nin salgınla mücadelesini haber yaptı.
Haberde Türkiye'nin uygulamalarının bir kumar olduğu iddia edildi.
Yapılanlar tek tek sıralandı.
Görüşü alınan iki İngiliz uzman ise Türkiye'nin aldığı kararların olumlu olduğunu söyledi.
CNN haberinde Türkiye'nin karantina uygulaması sorgulandı.
Genel sokağa çıkma yasağının sadece hafta sonu olduğu, hafta içi ise 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi.
Hafta içi 20 ile 65 yaş arası için ise gönüllü karantina olarak "evde kal" çağrısı yapıldığı anlatıldı.
İstanbul'da cadde ve sokakların çoğunlukla boş olduğu ama Türkiye'de ekonominin durmadığı vurgulandı.
Bankaların belirli saatlerde de olsa açık olduğu, üretimin devam ettiği, çalışanların bir kısmının evden bir kısmının ise belirli periyotlarla işlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Haberde İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden bir virolog olan Dr. Muhammad Münir'in görüşleri alındı.
Doktor Münir, Türkiye'deki uygulamanın tam karantinanın bir alternatifi olduğunu ve bunu faydalı bulduğunu söyledi.
Virolog Muhammed Münir, Türkiye'deki hastaların yüzde 80'inin iyileştiğine vurgu yaptı, kronik rahatsızlığı bulunmayan sağlıklı insanların ise kimseye zarar vermeden günlük hayatlarına devam edebileceklerine dikkat çekti.
Türkiye'deki uygulamada risk grubunun evde tutulduğu, sağlıklı olanların ise sosyal mesafe kurallarına uyup, önlemler alarak dışarıya çıktıklarını vurguladı.
Uygulama sayesinde hem ekonominin işlediğini buna karşın risk grubunun evde tutulmasıyla hastanelerdeki aşırı yoğunluğun da önüne geçildiği belirtildi.
CNN, haberi internet sitesinde birinci manşetten verdi...
Yine İngiltere'den Kent Üniversitesi Viroloji bölümü öğretim görevlisi olan Dr. Jeremy Rossman ise Türkiye'nin kısmı karantina uygulamasıyla ekonomiyi ayakta tuttuğunu, hem salgını kontrol altına almaya çalışıp hem de ekonominin işlerliğini korumaya gayret ettiğini söyledi.
Kısmı karantinanın riskli olsa da kurallara tam anlamıyla uyulduğu takdirde faydalı sonuçlar doğuracağının da altını çizerek, "kısmi karantina faydalı olabilir ancak bu nüfusun kurallara ne kadar uyduğuyla alakalı, özellikle işyerlerinde fiziksel mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olunmalı" dedi.
CNN'nin haberinde Türkiye'deki hastanelerdeki doluluk oranının iyi durumda olduğu, hastane, sağlık çalışanı ve tıbbı malzeme bakımından sorun bulunmadığı anlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde meslek liselerinde maske ve tıbbı korunma malzemelerinin üretildiği de belirtildi.
Türkiye'de maske sorunu bulunmadığı hatta parayla maske satışının yasaklandığı, maskelerin bedava olarak evlere dağıtıldığı da haberde yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yer verilirken, Türkiye'nin Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullandığı yöntemlere de değinildi.
Türkiye'nin ayrıca Avrupa'da salgından en olumsuz etkilenen İspanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelere tıbbı malzeme desteğinde bulunduğunun altı çizildi.
CNN, Türkiye'nin salgın sürecinde bir çok ülke ile yardım ve dayanışma içinde olduğunu ve bu durumun Türkiye'nin NATO ile yıpranan bağlarını yeniden güçlendireceğine vurgu yaptı.
CNN "Türkiye farklı bir salgın politikası izliyor" başlıklı haberinde sokağa çıkma yasağına tabi olan 65 yaş üstü insanların ihtiyaçlarının, gönüllü vefa grupları tarafından kapı kapı dolaşılarak karşılandığını da anlattı.
Türkiye'nin salgınla mücadelesini bir kumar olarak da niteleyen CNN, Türk Tabipler Birliğinin, "koronavirüsten ölenlerin sayısı daha fazla, tarama ve test sonuçlarından biri negatif olan hastanın ölmesi durumunda, bu ölüm korona vakası olarak kayıtlara geçirilmiyor" iddiasına da haberinde yer verdi.