DURAL YAPI'DAN COVİD-19 GÜNLERİNDE YÜZDE 19 İNDİRİM!

yüzde 19 indirim

Adres:

Demirköprü halı saha altı

Telefon:























Isparta'da daha önce boya fiyatlarında ve mantolama işlemlerinde çeşitli indirim ve kampanyalar yapan Dural inşaat ve yapı malzemeleri yetkilisi Alim Dural, Koronavirüs salgını sürecinde sağlık sektöründe çalışan herkese yüzde 19 indirim yapacağını bildirdi.Alim Dural Isparta Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada; 'Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü günler yaşamaktayız. Sağlığın kazanılması ve korunması için emek veren sağlık çalışanları, evinde kalamayan yaşamın sürdürülmesi için çalışan bütün emekçiler, ciddi risk altında görev yapmaktadır. Onlara teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza bizimde bir katkımız olsun istedik.sağlık sektöründe çalışan kim varsa yani Hekiminden doktoruna hemşiresine, hizmetlisinden aşçı ve şoförüne kadar bu alanda kimler çalışıyorsayapıyoruz.'' Dedi.Dural, yüzde 19 indirimin tüm boya ürünlerinde ve boya işçiliğinde olacağını da ifade etti.Halife Sultan mahallesi Adnan Menderes Blv. No:76 (