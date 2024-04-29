"Tereyağında Kritik Karar: Artık İçinde Bunlar Olmayacak!"

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağındaki içeriğin değiştirilmesine yönelik önemli bir karar aldı. 'Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı' ile tereyağı ve sade yağın üretiminden pazarlamasına kadar olan süreçte belirli kriterler getirildi.

Tasarlanan yeni düzenlemeyle tuz ilavesiz tereyağlarının süt yağı oranı yüzde 82'nin altına düşemeyecek. Çeşni maddesi içermeyen tereyağlarında aroma vericileri kullanmak da yasaklandı. Ayrıca, süt ve süt ürünlerinde kullanılan bazı aroma vericilerin de kullanımı kısıtlandı.

Yeni kurallar arasında ürünlerin etiketlenmesi, ambalajlanması ve işaretlenmesi de yer alıyor. Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarı net bir şekilde etikette belirtilecek ve taşınma sıcaklığı 6 santigrat dereceyi geçmeyecek.

Tebliğe uymayan işletmelere ciddi idari cezalar uygulanacak ve gıda işletmeleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar bu yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu tarihten önce piyasaya sürülen ürünler ise raf ömürleri dolana kadar satışa sunulabilecek.