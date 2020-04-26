ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Karar No : 2020 - 23 -

Karar Tarihi : 25/04/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 25.04.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla; Pazar günleri Davraz Mahallesi Yeni Köy Garajı Kompleksi Kapalı Pazar Yeri’nde Pazar kurularak tam gün faaliyet göstermesine,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.