Prof. Dr. Derya Unutmaz 'Tarihin en büyük seferberliği var' deyip müjdeyi verdi

"TARİHİN EN BÜYÜK SEFERBERLİĞİ"

"NORMAL BİR ZAMANDA DEĞİLİZ"

KORONAVİRÜSÜ DURDURAN İLAÇ BULUNDU!​

"BU SALGIN 15-20 YIL ÖNCE BİLE ORTAYA ÇIKSAYDI HİÇBİR ŞANSIMIZ OLMAZDI!"

ABD'deki bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinasının (protease) çözüldüğünü ve bunu durduran potansiyel ilaçların bulunduğunu açıkladı.ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olan Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabında önemli açıklamalarda bulundu.Unutmaz "Şu anda klinik ilaç denemelerinde tarihin en büyük seferberliğinin" olduğunu aktararak "Ama daha zamana ihtiyacımız var, çok çok zor bir süreç hepimiz için, lakin umudunuzu yitirmeyin, başarısızlık asla bir seçenek olamaz!" ifadelerini kullandı.New England Journal of Medicine'da yayınlanan Remsdevir ilaç çalışmalarından ümitli olduğunu söyleyen Unutmaz ilaç çalışmaları ile ilgili "Aslında normal şartlar da önemli eksiklikleri, tenkit noktaları var fakat bunlar normal zamanlar değil işte." dedi.Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemeler olduğunu kaydeden Unutmaz dünyanın umutla beklediği gelişmeyi "En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinası (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu" sözleriyle duyurdu.Unutmaz dünyanın günümüz teknolojisiyle eskiye nazaran büyük bir avantaja sahip olduğunun altını çizerek "Normal de bir ilaç bulunmasi 5-10 yıl sürer. Bence şu anda dünya olarak, geçmişe nazaran, teknoloji de harika ötesindeyiz. Bu salgın 15-20 yıl önce bile ortaya çıksaydı hiçbir şansımız olmazdı! Tabii bir daha ki salgına çok daha hazırlıklı olacağız, ama önce bundan bir kurtulalım." ifadelelerini kullandı.