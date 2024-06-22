Meclis'e Sunulan Yeni Vergi Paketi ile Kiracılara Ceza Geliyor

Ankara – Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, kiracılara yönelik cezaları da içeren önemli düzenlemelerle Meclis'e sunuldu. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla bu adımları attığını açıkladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, kayıt dışılıkla mücadele çalışmaları vergi incelemeleri ve saha denetimleriyle aralıksız sürdürülüyor. Yeni vergi paketinde, bu mücadeleyi yasal düzenlemelerle desteklemek amaçlanıyor.

Elden Kira Ödemelerine Ceza

Yeni düzenlemeye göre, kiracılar kira ödemelerini elden yaptıklarında cezalandırılacak. Kiracılar, bu ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmadıkları takdirde özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacaklar. Ancak, kiracı elden ödeme yaptığını idareye bildirirse ceza uygulanmayacak. Bu kural, iş yeri kiralamaları için de geçerli olacak.

Kaçakçılık Suçlarında Hapis Cezaları ve Etkin Pişmanlık

Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması için çalışma yapılıyor. Ayrıca, aynı konudaki etkin pişmanlık hükümlerinin kaldırılması planlanıyor.

Elektronik Ticaret ve POS Cihazları Düzenlemeleri

Bakanlık, bilgi verme yükümlülüğüne uymayan elektronik ticaret platformlarına ve ödeme kaydedici cihazlarla ilgili düzenlemelere aykırı davrananlara uygulanan cezaları artırmayı hedefliyor.

Günlük Hasılat Tespitleri

Hizmet işletmelerinde yapılan günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek. Serbest meslek erbabı ve ticaret erbabının aylık ve yıllık yoklamalarla günlük hasılatları belirlenecek. Mükellefin beyan ettiği hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında fark bulunması halinde mükellef izaha davet edilecek, izah yeterli görülmezse bu tespitler yıllık hasılatın hesaplanmasında dikkate alınacak.

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Tevkifat

Paketle, KDV'de olduğu gibi kayıt dışılığın yaygın görüldüğü sektörlerde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Özellikle hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan ödemelerden tevkifat yapılması öngörülüyor.

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları artırılarak caydırıcılığın sağlanması hedefleniyor. Fatura verilmemesi ve alınmaması durumlarında uygulanan cezalar, aynı fiilin tekrarında artırımlı olarak uygulanacak. Kanun kapsamındaki belgeler yerine bilgi fişi gibi belgelerin düzenlenmesi halinde ceza miktarı 2 kat uygulanacak.

Kayıt Dışı Çalışanlara Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, kayıt dışı faaliyetlerde artırımlı olarak uygulanacak. Kaçakçılık fiillerinde 3 kat olarak kesilen ceza, 4,5 kat olarak uygulanacak.

Başkasının Banka Hesaplarını Kullananlara Ceza

Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası getirilecek. Para transferlerinin başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, ilgili kişiler adına işlem tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Bu cezanın asgari tutarı 25 bin lira, üst limiti ise 20 milyon lira olacak.

POS Cihazı Kullanımına İlişkin Düzenlemeler

POS cihazlarını başkasına kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Bu cezalar bilanço esasına göre defter tutanlar için 75 bin lira, işletme hesabına göre defter tutanlar için 37 bin 500 lira, diğer mükellefler için ise 19 bin 500 lira olacak.

Belge Düzenlememe ve Bildirme

Satıcının belge düzenlemediğinin alıcı tarafından bildirilmesi halinde, alıcıya ceza kesilmeyecek, ancak satıcıya verilecek ceza üç kat uygulanacak. Ayrıca, 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu teşvik edilecek.

Vergi paketinin kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.