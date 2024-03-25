Bakanlık 81 ile genelge gönderdi ’15 Nisan’a kadar uzatıldı’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il Valiliğe destek sağlayan genelgeyi 15 Nisan 2024 tarihine kadar uzattı. Bu genelge kapsamında, vatandaşlara yardım ve psikososyal destek verilmesi de amaçlanıyor.

Genelgeye göre, ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılıyor. Tespit edilen bu kişilere öncelikle kamu kurumu misafirhanelerinde konaklama imkanı sunuluyor. Ancak kamu kurumu misafirhanelerinin uygun olmadığı durumlarda pansiyon, otel gibi yerlerde konaklama sağlanarak sokakta kalan vatandaşların kışı rahat geçirmeleri hedefleniyor.

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra il ve ilçelerde konaklatılan vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da yetkililer tarafından karşılanıyor. Bu sayede sokakta yaşayan vatandaşlara daha insanca yaşam koşulları sunulması amaçlanıyor.