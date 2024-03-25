B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı 'Artık o araçları da kullanacaklar'

B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik beklenen haber geldi ve artık 125 cc'lik ve altındaki motosikletlerin yanı sıra A2 sınıfı motosikletleri de kullanabilecekler. Bu düzenleme, sürücülere daha fazla hareket özgürlüğü sağlarken özellikle şehir içi ulaşımda daha pratik ve ekonomik bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

Geçmişte, B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanabilmek için ilave bir ehliyet almaları gerekiyordu. Ancak 2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile bu zorunluluk kaldırıldı. Bu sayede B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc'lik motosikletleri kullanabilecekler.

Gelecekte ise A2 sınıfı motorların da bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia ediliyor. A2 ehliyeti, 125 cc'nin üzerindeki ve belirli güç/ağırlık oranlarına sahip motosikletleri kullanabilmek için gereken bir ehliyet türüdür. Bu düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri, daha geniş bir motosiklet yelpazesine erişim sağlayarak ulaşım seçeneklerini artırabilecekler.