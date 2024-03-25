Arabası Olan Emekliye Müjde: Artık Tamamen Ücretsiz!

Arabası olan emeklilere güzel haber geldi. Ziraat Bankası, promosyon kampanyasını güncelleyerek, emekliye ödenen promosyon tutarını artırarak arabası olan emeklilere ücretsiz hizmet sağlayacağını duyurdu.

Banka yetkilileri, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, Bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir" dedi ve yeni kampanya detaylarını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, emekliye ödenen maaş promosyonu 12 bin TL'ye yükseltilirken, emeklilere sunulan ek imkanlar şunlar:

Banka, emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere özel kampanyalı vadeli mevduat faiz avantajı sunacak. Bu avantajlardan yararlanmak için en yakın Şube'ye başvurabilir veya Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.

"Emekliliğinizde Ücretsiz HGS Ziraat'te!" Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunacak. Bu hizmet için en yakın şubeye başvurabilirsiniz.

İndirimli kiralık kasa hizmeti: Banka, emekli müşterilere özel %25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunacak. Bu hizmetten yararlanmak için Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti: Banka, dijital kanallar üzerinden Havale-EFT-FAST işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.