TÜRKİYE2DE KORONAYA'KARŞI YENİ DUYURU! YASAK GELDİ

T.C. İçişleri Bakanlığı

Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlere toplumun tümü destek vermeli. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Dayanışmayla bu süreci de atlatacağız.Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına PİKNİK YAPILMASI ve MANGAL YAKILMASI YASAKLANMIŞTIR.Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge kapsamında Berber, Kuaför, Güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart Cumartesi (Bugün) saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.