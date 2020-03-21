32 BY BAKKAL'DAN YENİ HİZMET! ARAYIN EVE GELSİN!

25 BİN KALEM ÜRÜN VE GIDA ÇEŞİDİ

Alo eve servis:

Tüm dünyada sokağa çıkılmanın riskli olduğu şu günlerde, Isparta'nın 24 saat açık AVM'si 32 By Bakkal, alışverişte yeni bir dönem başlattı. Isparta'da gıda ve diğer ihtiyaç ürünleri için evden çıkmanıza gerek yok!100 TL ve üzeri alışverişlerde eve servis yapılıyor. Siparişlerinizi telefonla arayıp söylemeniz yeterli oluyor. 32 By Bakkal kapınıza kadar getiriyor.Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Manav-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri