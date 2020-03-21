Rektör Çarıkçı’nın “Miraç Kandili” Mesajı

Dinimizde “Miraç”, peygamberimiz Hz. Muhammed’in peygamberliğinin en zor zamanlarında, yüce Allah’ın sonsuz kudretini izlemesi için yaptığı hikmet yüklü, ilahi yolculuğu ifade etmektedir. Bu yolculuktan sonra peygamberimiz Hz. Muhammed, Allah’ın her zorlukta, umutsuzlukta, güçlükte inanan ve gayretli kullarının yanında olduğunu anlamış ve İslam için mücadelesine kaldığı yerden devam etmiştir.

Peygamberimizin de o mübarek gecede anladığı üzere Miraç; varoluşun gaye ve hikmetini anlayarak, kendisi, çevresi ve Rabbi ile barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kanın, gözyaşının, işgalin, yoksulluğun, terörün, sefaletin ve salgın hastalıkların olmadığı bir dünyanın inşası için durmadan, inançla ve azimle çalışmaktır.

Bugün tüm dünya ile birlikte ülkemiz de, başta küresel salgın olmak üzere, terör, göç, doğal afetler gibi sorunlarla mücadele etmekte; bu konularda önemli bir sınavdan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz bu kaos ortamında unutmamamız gereken şey, tarih boyunca hep zor savaşların insanları, inançlı bir milletin evlatları olduğumuzdur. Bize düşen görev de dinimizden, inancımızdan ve kültürümüzden aldığımız güçle, sabırla, sağduyuyla ve umutsuzluğa düşmeden, çok çalışarak bu sınavı da atlatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç’ın bize hatırlattığı değerlerin farkına vardığımız, ülke ve millet olarak tüm problemleri aştığımız aydınlık yarınlar diliyorum. SDÜ ailesinin Isparta’nın, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

