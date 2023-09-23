Haftanın 7 Günü Taze Balık Kaya Balık'ta































Deniz ürünleri, muhteşem yemekler yapmanın vazgeçilmez malzemelerindendir. Ancak harika deniz ürünleri yemeklerinin sırrı, mevsiminde en taze balığı satın almaktan geçer. Şimdi sabahın erken saatlerinde yakalanan taptaze deniz ürünleri, Kaya Balık tezgahlarında sizleri bekliyor!Kaya Balık, Isparta'da haftanın her günü en taze ve kaliteli deniz ürünleri sunan bir adres. Balıkçı teknelerinden doğrudan tedarik edilen ürünler, en yüksek kalite ve tazelik standartlarına sahiptir.Kaya Balık'ta çalışan deneyimli balıkçılar, her tür balığı işlemek, fileto çıkarmak ve derisini temizlemek konularında uzmandır. Bu sayede, sizlere en iyi şekilde hazırlanmış deniz ürünleri sunulur.Isparta'da deniz ürünleri arıyorsanız ve tazelik, kalite ve uzmanlık konularında taviz vermek istemiyorsanız, Kaya Balık'tan daha iyi bir adres bulmanız zor olacaktır.Adres: Davraz Mahallesi Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta WhatsApp Mesaj Hattı: 0 530 072 21 80 Telefon: 0246 220 20 70