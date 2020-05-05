Bakan Selçuk'tan "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs sebebi ile kapalı olan okulların ne zaman açılacağına ilişkin soruda bilim kurulunu işaret etti.
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Selçuk 1 Haziran'da okullar açılacak yaklaşımında olmak yanlıştır dedi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı. Bizim dinamik bir sürecimiz var. Her gün her hafta değişen bir sürecimiz var. Bilim Kurulu, dünyadaki gidişat, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ele alınarak gidişat belirleniyor. 1 Haziran'da sağlık açısından okulların açılması sorun değildir, denilirse buna hazırız. Kademeli açılsın denilirse buna da hazırız. Bilim Kurulu'ndan başka bir görüş gelirse buna da hazırız. 1 Haziran'da açılacak gibi bir değerlendirme yanlış anlaşılmasın.
BİLİM KURULU İLE SENARYOLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK
Belli sınıflarda sınıfın yarısının gelmesi, okul öncesinin önden açılması gibi birçok senaryo var elimizde. Biz çocuklarımızın en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağını Bilim Kurulu ile ortaya koyacağız. Tüm senaryolar masamızda var.
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek. Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.
LGS NASIL YAPILACAK?
İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.
YKS TARİHİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE YANIT
Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.
BAKAN SELÇIK'TAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak.