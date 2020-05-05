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Yerli otomobilde yeni gelişme! Büyük katkı sağlayacak...

Yerli otomobilde yeni gelişme! Büyük katkı sağlayacak...
ISPARTA
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Yerli otomobilde yeni gelişme! Büyük katkı sağlayacak...
Bursa'da açılacak yerli otomobil fabrikası için ÇED raporu açıklandı. Rapora göre proje ile 2032 yılına kadar, gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar euro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturulması bekleniyor.

ürkiye'nin yerli otomobilinin temellerinin atılacağı Bursa'da kurulacak fabrikanın ÇED raporu açıklandı. Babayiğitler olarak bilinen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için fabrikanın inşaat aşaması toplamda 18 ay sürecek. İşletmeye alma sürecinin ise 2021 Mayıs ayını bulacak. Üretime ise 2022 yılında başlanacak.
 
Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projede çalışacak personel, öncelikli olarak yöre halkından temin edilecek.

ÖNCE İÇ PİYASAYA SONRA AVRUPA'YA
 
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ÇED raporunda otomobilin ürün gamının belirlenmesi için yapılan çalışmadan da bahsedildi. Bu kapsamda Türkiye'de iki binin üzerinde örneklemle otomobil satın alma davranışı üzerine bir araştırma yapıldı.
Araştırmaya göre Türkiye pazarında C segmentinde bir Spor Amaçlı Taşıt'a (SUV) olan talebin yüksek olduğu görüldü. Pazar tahminleri de, gelecek yedi sekiz yıl içinde sedan pazarının yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C segmentinde SUV olmasına karar verildiği vurgulandı.
İlk ürün olan C-SUV'nin öncelikle iç pazara sunulması, bundan iki sene sonra da elektrikli araçların yoğun olarak tercih edildiği Avrupa pazarlarıyla ihracata başlanması hedefleniyor.

Fabrika için sebep Bursa'nın seçildiği de ÇED'de vurgulanan bir diğer konu oldu. Projenin yer alternatifleri olarak Marmara Bölgesi'nde Türkiye'nin gelişmiş sanayi ve lojistik altyapısına sahip İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa şehirlerinin incelendiği belirtildi.
Ege Bölgesi'nde ise İzmir ve Manisa değerlendirildi. Yapılan incelemelerde Bursa'daki alanın denize sıfır konumda olması ve arazinin yakınında liman yer alması dolayısıyla öne çıktığı ifade edildi. Liman sayesinde üretilecek araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması planlanıyor. Bursa'nın seçilmesinde, Osmangazi Köprüsü'ne ve yan sanayiye yakınlığı da önemli bir faktör oldu.

CARİ AÇIĞI 7 MİLYAR EURO AZALTACAK
Raporda şirket ortaklarının yatıracağı toplam sermayenin 2023 yılı itibariyle 500 milyon euro karşılığı olacağı ifade edildi. Projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletmeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulandı.
Proje ile 2032 yılına kadar, gayrisıhhi yurt içi hasılaya 50 milyar euro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar euro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturulması bekleniyor.

SAHADAKİ TOPRAK DEPOLANACAK
Proje alanı 49 yıllığına TOGG'a tahsis edilirken arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon, 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak.
Ancak bu iş makinelerinden sadece kamyonlar sahaya malzeme temini için giriş çıkış yapacak. Sahanın bir bölümünde kazı yapılacak alanlarda 10 santimetre bitkisel toprak bulunduğu ve bu toprak malzeme ekskavatör ile kürenerek alınacak. Alınan toprak, alanda oluşturulacak bitkisel toprak depolama sahasında ayrıca tutulacak.
 
 
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