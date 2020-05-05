Gecesi ayrı, gündüzü ayrı bir güzel oldu















Isparta’nın en işlek yerlerinden olan ve halk adıyla öğrenci yolu olarak bilinen İstiklal Mahallesi Nazik Erik (1108) sokak yeniden düzenlendi. Vatandaşlar tarafından yol büyük beğeni toplarken, ‘yol gecesiyle, gündüzüyle ayrı bir güzel oldu‘ yorumu yapılırken, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Vatandaşların talepleri doğrultusunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmada sokakta bulunan merdivenler kaldırılarak yol düz bir koda getirildi.Öncelikle engelli vatandaşlar başta olmak üzere yolu kullanan Ispartalılar daha rahat bir ulaşıma erişmiş oldu.Sokakta altyapı çalışmaları kapsamında aydınlatma ve sulama sistemi döşendi. Altyapı çalışmalarının ardından sokak küp taşı ile döşendi ve modern aydınlatmaya kavuşturuldu. Aydınlatma ışıklarının üzerine ise mevsimlik canlı çiçekler konuldu ve sokak ayrı bir görünüme kavuştu.