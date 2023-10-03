Yazılan Trafik Cezası İptal Edildi: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar!

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Yazılan Cezası İptal Edildi

İzmir'de bir otomobil sürücüsüne trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği gerekçesiyle yazılan idari para cezası, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle yapılan itiraz sonucu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi.

Olay, 8 Nisan'da İzmir-Çeşme çevre yolu Uzundere çıkışında yaşandı. Bir otomobil sürücüsüne fahri trafik müfettişi tarafından trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle idari para cezası yazıldı. Ancak cezanın kendisine tebliğ edilmesinin ardından sürücü, avukatı Oğuzhan Bizkevelci aracılığıyla yargıya başvurdu. İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine atıf yapılıp, cezanın iptali talep edildi. Hakimlik, 'Fahri Trafik Müfettişliği İhlal Tespit Tutanağı'nda herhangi bir delilin sunulmadığını belirtti.

Cezanın fahri trafik müfettişi tarafından anlık görsel tespite dayandığına dikkat çekilirken, Fahri Trafik Müfettişliği'nin ihlali delillendirmek zorunda olmadığına dair bir madde bulunmadığı vurgulandı. Bu nedenle, hata yapılma olasılığı göz önüne alındığında, kabahat fiilinin ispatı için gerekli bütün delillerin toplanması gerektiğine karar verildi.

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, sürücünün, ilgili kanun maddesini ihlal ettiğine dair somut delil elde edilmeden yazılan tespit tutanağı nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen somut delil bulunmadığını ifade ederek, itirazı kabul edip, fahri trafik müfettişi tarafından yazılan idari para cezasını iptal etti.

Kararın ardından açıklama yapan avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Mahkeme, somut delille desteklenmeyen cezanın iptaline karar verdi. Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.