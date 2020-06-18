Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre koronavirüs vakalarını açıkladı. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu ilin ise Kilis olduğu öğrenilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayıları ilgili de çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte o iller ve günlük vaka sayıları...





Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi, "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır." dedi.



Koca, Vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı. Koca ayrıca "Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pnömoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pnömoni oluyor. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var. Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır. Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir" dedi.





İllere ilişkin de konuşan Koca "Son günlerde dalgalanmarın seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir" dedi.



ANKARA GÜNLÜK VAKA SAYISI



Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı



İSTANBUL GÜNLÜK VAKA SAYISI



Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.





İZMİR GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.





BURSA GÜNLÜK VAKA SAYISI



Son bir ayda Bursa'da, günlük ortalama vaka sayısı 64, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84, son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Bursa'da giderek bir artış olduğunu görüyoruz.



KOCAELİ GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113 olduğunu kaydeden Koca, artışın devam ettiğini aktardı.



KONYA GÜNLÜK VAKA SAYISI

Koca, son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısının 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi olduğunu açıkladı.





KAYSERİ GÜNLÜK VAKA SAYISI

Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28. Daha kontrollü...



DİYARBAKIR GÜNLÜK VAKA SAYISI



Diyarbakır’da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100’lere yaklaştı.Diyarbakır’da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100’lere yaklaştı.



ŞANLIURFA GÜNLÜK VAKA SAYISI



Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz.

