





İl Jandarma Komutanlığı Basın DuyurusuIsparta İl Jandarma Komutanlığı Şarkikaraağaç İlçesi Çarıksaraylar kasabası Ulu mahallesinde: 16 Haziran 2020 tarihinde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara para ve kömür yardımı bahanesiyle; Ş.A. ve D.A.A isimli mağdurlara ait evden hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Şüpheli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektilleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar İl J.K.lığı JASAT ve Şarkikaraağaç İlçe J.K.Iığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde, O.B. ve R.E. isimli (2) şüpheli şahıs icra edilen takip ve operasyon sonucunda Afyonkarahisar ilinde müştekilerden çalmış oldukları 20.900 TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.