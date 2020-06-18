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Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu

Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu
ISPARTA
G.Tarihi: 18.06.2020 12:03
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 Bakan Selçuk açıkladı: Karneler nasıl dağıtılacak?
Bakan Selçuk karne dağıtımıyla ilgili "Velilerin e-okul sistemiyle karnelerini almasını istiyoruz. İlköğretimde e-okul, lisede randevu ile dağıtılacak." dedi. Selçuk ayrıca, " 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil."dedi.

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini söyledi. Selçuk ayrıca ''Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.'' ifadelerini de kullandı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık. EBA TV ne kadar izlenmiş, hangi bölgede ne olmuş. Bu anlamda her gün analizler geliyor. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin belirli bir kısmını karşılayabilir. 
Önümüzdeki süreçte de daha ayrıntılı ölçme değerlendirme yapıyoruz. 29 Haziran'dan 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mentalitesini değiştiriyoruz EBA TV'nin biraz. EBA'daki derslerin yıl içinde de devam etmesi için alt yapıyı kurduk. 

KARNELER NASIL ALINACAK?
Okullara milyonlarca çocuğun gelip de karne alması için orada bulunmalarının doğru olmadığını biliyoruz. Ortaokul seviyesinde randevulu şekilde isterse öğrenci ve velisi gidip karnesini alabilir. 
Başka ülkelere baktığımızda bizim yaptığımız çalışmalar çok ötesinde. Çok ülke çok ani kararlar alıyor. Bazen Türkiye'de şunu hissediyorum. 'Neden açılmıyor' gibi. Biz bu konuda verileri çok önemsiyoruz. 'Olmadı, yanlış yaptık' diyebileceğimiz işler yapmak istemiyoruz. Hep tedbiri elden bırakmıyoruz. Almanya'daki bazı eyaletlerde, Çin'de daha yeni dün okullar açılmıştı, tekrar kapatıldı. 

OKULLAR AÇIK OLSAYDI DAHA DEVASA SORUNLARIMIZ OLACAKTI
'Bu kararları Milli Eğitim neden kendisi almıyor' gibi şeyler duyuyoruz. Sağlıkla ilgili bir konu. Tabii ki tartışılacak, mutabakat sağlanacak, açıklaması yapılacak. Bu konularda adım adım gitmek zorundayız. Daha dün gece yarısı sayın Sağlık Bakanımızla meseleyi yeniden gözden geçirdik. 
Biz okulları bu üç hafta açsaydık başka problemler olurdu. Problemimiz çocukların kazanım eksikliği olsun. Biz bunu telafi ederiz. Okullar açık olsaydı emin olun bizim daha devasa sorunlarımız olacaktı. 
Bizim öğrencilerimizin tatilini boş durmak anlamında görmediğimiz açık. O zamanı nasıl daha keyifli ve verimli geçirebilirler, bunun peşindeyiz. Türkiye'de isteyen herkes 'benim şuna ihtiyacım var' deyip de bulamadığı bir şey yok. Yazın tatilde kullanacakları kitapları da hazırlayacağız. İnşallah pazartesi salı da bunu kamuoyu ile paylaşacağız.  Hemen iller, ilçeler bunu okullarda velilere ulaştıracak. Temmuz'da herkeste olacak. 

TELAFİ EĞİTİMLERİ
31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil...
O kadar düzenli çalışan çocuklar var ki anlatamam. O kadar takipçi öğretmenler var ki. Burada ilk kez söyleyeyim. Bir öğretmenimiz bulunduğu yerde internet çekmeyince, o kasabada internet arıyor bulamıyor. Sonra karakolu buluyor. Gidiyor karakola, gidiyor canlı dersini yapıyor. Oradaki amirlerimiz, polislerimiz yer hazırlıyorlar. Karakolda canlı ders yapıyor. Bizde belli ismi. Bunu niye örnek veriyorum? Öğretmenlerimiz çok büyük bir kısmı canhıraş sahip çıktılar çocuklarımız geride kalmasın diye.
Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı bu işe sahip çıktılar. Eksikler vardır, bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir. Çoğunluk ne yaptı ona bakalım. Bu dönem adaptasyon dönemi. Zor bir dönem. Yüzbinlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Siber güvenlik falan...

SALGININ DEVAM ETMESİ HALİNDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Biz en kötü senaryodan başlayalım, en kolay senaryoya kadar gelelim. Bu konularla ilgili bir çok senaryoya hazırlık var. Öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar dönüşümlü olarak nasıl eğitim yapılabilir... Tüm bunlarla ilgili konuşuyoruz. Biz buna günlük haftalık olarak bakıyoruz. O günkü verilerde neye gereksinme varsa ona göre harekete geçiyoruz. 

LGS İÇİN NE ÖNLEMLER ALINDI? TEDAVİ GÖREN ÖĞRENCİLER HASTANEDE SINAVA GİREBİLECEK Mİ?
Türkiye'de ilginç tartışmalar oluyor. Hasta çocuklara sınav yapılır mı diye. Ya bu daha önce de vardı. Diyelim ki temaslı çocuk var, sınava girmek istiyor. Yasal hak bu. Biz bütün hastaları zorla alıyormuş gibi bir şeyden bahsediliyor. Yarın bir velimiz bu konuyla ilgili başvuruda bulunduğunda, çok az sayıda bir öğrenciden bahsediyoruz. Az sayıda da olsa ayrı binada tedbir alıyoruz. Tedbirleri aldık, ayrı binaları oluşturduk.  
Biz okul sayısını 18 binlere çıkardık, rahat olsun ortam, geniş geniş yapalım istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. 18 bin arkadaşımızı okullarda görevlendirdik. Olmayacak senaryoların tedbirini alıyoruz. Biz anne babalardan daha endişeli olmak zorundayız. 
 Sınav bitti, neden çocuklar peyderpey çıkacak? Yığın olmasını istemiyoruz. Velilerin bahçede bir yığılma olmamasına özellikle ihtiyaç var. En az riskle , en yüksek kontrolle bu işi yapacağız. 
Onur belgesi var, takdir, teşekkür belgesi var, diplomalar var. Karne zaten e-okuldan alınıyor. O belgeler de çalışmalar yapılacak. Belgeler randevulu...

YKS'YA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL KURSLAR YERİNE ONLARI HAZIRLAYACAĞINIZ BİR SİSTEM İÇİN HAZIRLIĞINIZ VAR MI?
O çocuklara özel okul açılmadan önce kısmi düzenleme yapılacak bazı projeler var. Sadece iki üç ülkede olan bir akademik destek yazılımı var. Bu yazılımın bu kadar destek göreceğini tahmin edemezdik. Hızlı çalışıyorsa senin tercihini yükselttim diyor yazılım. Yani izliyor. Çocuğa rehberlik ediyor, ilgisini ölçüyor. Buna ücretsiz herkes ulaşabilir. Hafta sonu EBA TV'de soru çözümleriyle ilgili çalışmalar var. 
 
 
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