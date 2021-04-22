Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HİNDİSTAN VARYANTI

SPUTNİK V ÇOK YAKINDA

AŞI ADAYIMIZ FAZ-2 ÇALIŞMASINI TAMAMLAMAK ÜZERE

"KARŞILIK VEREREK PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Ülkemizde en çok İngiltere mutasyonu görülüyor. Son günlerde ne kadar hızlı yayıldığını acı şekilde gösterdi.Bunun yanında semptom göstermeyen vakaların toplam vaka oranında bir değişikliği yok.Yayılımı kontrol altına alarak sağlık sistemimizin üzerindeki yükü düşürmek zorundayız.(Kovid-19'da Hindistan varyantı) Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır.Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir.Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır.Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.(İnsanlar ölüyor bunlar izliyor) demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli."