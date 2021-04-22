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Sigara içenler bu habere dikkat! gerçek ortaya çıktı

Sigara içenler bu habere dikkat! gerçek ortaya çıktı
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Sigara içenler koronaya yakalanmıyor demişlerdi! Skandal ortaya çıktı

'Sigara içenlerin Covid-19’a daha az yakalandığına”'dair iddialar yer almıştı. Gerçek çok başka çıktı.

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),  sigaranın akciğer fonksiyonlarını bozması nedeniyle, Covid-19 da dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonları kapılırsa ciddi semptom riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor.  Çünkü  Covid-19 vücutta öncelikle akciğerlere saldıran bulaşıcı bir hastalık.
Ancak, geçen yıl Temmuz ayında European Respiratory Journal tarafından yayınlanan makalede, Covid ile hastaneye yatırılan hastalarda “mevcut sigara içiminin olumsuz sonuçla ilişkili olmadığı” ortaya konuldu ve sigara içenlerin virüsü kapma riskinin yüzde 23 oranında daha düşük olduğu iddia edildi. Söz konusu araştırma birkaç ana akım medya kuruluşu tarafından da haberleştirilerek yayınlandı.

BİRDEN FAZLA YAZARIN TÜTÜN ŞİRKETLERİ TARAFINDAN FİNANSAL OLARAK DESTEKLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Bununla birlikte European Respiratory Journal, son baskısında makale için bir geri çekme bildirimi yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:
"Yazarlardan ikisinin, makalenin gönderilmesi sırasında olası çıkar çatışmalarını açıklamada başarısız olduğu editörlerin dikkatine sunuldu.”
Yapılan açıklamada, yazarlardan birisi olan José M. Mier’ın çalışmanın yayınlandığı dönemde tütün endüstrisine tütün zararının azaltılması konusunda danışmanlık sağlamada süregelen bir role sahip olduğu aktarılırken, bir diğer yazar Konstantinos Poulas’ın o sırada Yunan STK'sı NOSMOKE için baş araştırmacı olduğu ifade edildi.
Dumansız Bir Dünya Vakfı'ndan (tütün endüstrisi tarafından finanse edilen bir kuruluş) fon alan bir bilim ve inovasyon merkezi olan NOSMOKE, elektronik sigara ürünleri geliştirmek için çeşitli araştırmalar yürütüyor. Ancak, söz konusu makalede Mier, Poulas ve diğer ortak yazarların hiçbiri “çıkar çatışmaları”na bildirmedi.

PROF. DR. KILINÇ: YAPTIKLARI BİLİM DÜNYASINI KANDIRMAK

Konuya ilişkin ntv.com.tr'ye değerlendirmede bulunan Türk Toraks Derneği üyesi ve Turkish Thoracic Journal’ın baş editörlerinden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, makaleyi geri çekmenin doğru bir hareket olduğunu ifade ederek, “2020 yılında biz de Covid-19 ve sigara arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir meta-analiz yaptık ve sigara kullanımının tehlikesine dikkat çektik. Söz konusu araştırmayı gördük ve bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendik. Eğer o esnada bu çalışmayı sunan yazarlar tütün endüstrisi ile ilgili çıkar çatışmalarını bildirselerdi, hiçbir tıp dergisinde bu makalenin yayınlaması mümkün olmazdı. Sigaranın Covid-19’a yakalanma riskini azalttığına dair hiçbir kanıt yok. Onların yaptığı bilim dünyasını kandırmak” ifadelerini kullandı.

SİGARA HER NEFESTE VÜCUDA 8 BİN KİMYASAL MADDE GİRMESİNE NEDEN OLUYOR, COVİD-19 KARŞI NASIL KORUYABİLİR?

Bununla birlikte, Prof. Dr. Kılınç sigara içen bir insanın her nefeste vücuduna 8 milyon zararlı kimyasal madde aldığını belirterek, “Böyle zararlı maddeler vücuda alınırken, bağışıklık sistemini tehdit eden corona virüse karşı koruma sağlaması beklenemez” dedi.
 
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