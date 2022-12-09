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BAKA toplantısı Sektörel İstişare Toplantıları ‘Elma Sektörü’ ile devam etti

BAKA toplantısı Sektörel İstişare Toplantıları ‘Elma Sektörü’ ile devam etti
ISPARTA
G.Tarihi: 08.12.2022 21:53
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşen Sektörel İstişare Toplantıları  ‘Elma Sektörü’ ile devam etti.
BAKA yerleşkesinde Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya elma sektörü temsilcileri başta olmak üzere Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, meslek odaları temsilcileri, BAKA yetkilileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri katıldı.
Toplantıdaki konuşmasına; Sektör toplantıların amacının ilimizin potansiyelini daha iyi anlamak, sektörel bazda potansiyelimizi keşfetmek, sanayicilerimizin ve üreticilerimizin sorunlarına birebir değinmek olduğunu aktararak başlayan Vali Baruş “ Meselelerimize; konuşmadan, birlikte değerlendirme yapmadan, işbirliği yapmadan maalesef çözüm bulmak mümkün olmuyor. Bu masa etrafında bir araya gelmek bile aslında meselelere çözüm getirme noktasında bir iradedir. Bu iradeyi sergilediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi ilimiz açısından meyvecilik çok önemli bir tarımsal alan. Elma yetiştiriciliği hakikaten ilimiz tarımında son yıllarda çok büyük önem kazanmış, ilimizin ekonomisine, ticaretine ihracatına çok önemli katkı sağlayan bir sektör. 2021 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Isparta'da 223 bin dekar alanda 1.1 milyon ton elma üretimi gerçekleştirilmiş. Bu tabii veri girişlerine bağlı olan bir rekolte. Kayda girmeyen rakamların da dahil edilmesiyle bunun üzerinde bir  rekolte gerçekleştiğini düşünüyoruz. 2022 yılı içinde şu ana kadar girilen verilere göre tahmini miktar 1.2  milyon ton. Yine ilimizde çiftçi kayıt sistemine göre elma üretimi yapan 10 bin 138 çiftçimiz var. Tarım müdürlüğümüzün kayıtlarına göre 2021 yılında elma üretiminin ilimize 2 milyar 543 milyon TL katma değeri oldu. İlimizden 2022 yılı Kasım ayı sonu itibariyle şu ana kadar yaklaşık 160 bin ton elma ihraç edildi. Elma ihracatının her geçen yıl potansiyelinin ülke bazında genişlediğini görüyoruz. Toplamda şu anda ilimizde kayıtlı olarak 108 adet soğuk hava deposu işletmemiz var. Bunların da 457 bin 250 ton depolama kapasitesi var. Dolayısıyla ilimizde soğuk hava depolaması gerçekten Türkiye’nin en gelişmiş illerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah elmacılıkta kaydettiğimiz gelişmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürürüz. Ama bu tabii ki elma bahçelerinin yeteri kadar verimli olarak sulanabilmesine bağlı. Bu noktada su kaynaklarımız çok büyük önem kazanıyor. Özellikle Eğirdir gölü, diğer sonradan yapılan barajlar, göletler, sondaj kuyuları çok büyük önem taşıyor. Su varlığımızı son derece iktisatlı kullanmak durumundayız ki, önümüzdeki yıllarda çok büyük sıkıntılar yaşamayalım. Bu konuda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün de almış olduğu tedbirler var. Kuraklık komisyonu toplantıları çerçevesinde bizler de üzerimize düşeni yaparsak, modern sulama tekniklerine üreticilerimizi özendirirsek, ki Isparta da henüz kapalı sistem sulamada arzu ettiğimiz düzeyde değiliz. Toplam sulamalar içerisinde yaklaşık yüzde 28’deyiz, önemli bir su kaynağımız maalesef hem buharlaşma yoluyla hem de aşırı sulama yoluyla heba oluyor. Bu noktada damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemlerine özellikle kapalı sistemi olan yerlerde mutlaka yüzde yüz olarak geçmek durumundayız. Bunu gerçekleştirirsek suyu da iktisatlı kullanırsak meyvecilikte istediğimiz verimi elde ederiz. Burada tabii topraklarımıza uygun, iklim durumunuza uygun türlerin meyve fidanlarının üretilmesi noktasında Meyvecilik Araştırma Enstitümüzün de çok önemli katkıları var, onu da söylemek lazım. Kuraklığa dayanıklı, daha az su ihtiyacı olan elma türlerinin üretimi noktasında da çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bu konudaki çalışmaların neticesinde belki suya daha az ihtiyaç duyan elma türleri noktasında çiftçimize katkımız olur. Ben tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum.
Ardından sektör temsilcileriyle istişare bölümüne geçilerek görüş alış verişinde bulunuldu.
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