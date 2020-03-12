Rektör Çarıkçı’nın “İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl Dönümü” Mesajı

Bundan tam 99 yıl önce, 12 Mart 1921’de, Birinci Meclisimizde kabul edilen milli marşımız bizim için sadece bir milli marş değil; aynı zamanda taşıdığı anlam itibarıyla milletimizin bugün de ihtiyaç duyduğu “milli mutabakat” metnidir. İstiklâl Marşı, üslubunda taşıdığı ruh ile bugün bile özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yapmamız gereken fedakârlıkları anlatır.

Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşımızın dizelerinde dillendirdiği “medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar” dün olduğu gibi bugün de milletimizin önünde çaresizdir ve iman dolu göğsümüz karşısında hep çaresiz kalacaktır. Âkif'in müstesna kişiliğiyle, milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki azim ve kararlılığını aynı potada birleştiren İstiklâl Marşı'nın her mısrası tarihimizin son iki yüzyılında acılar içinde hayatta kalmaya çalışan büyük bir çınarın ruh halini tarif ederken, o çınardan boy veren Türkiye Cumhuriyeti’nin de bağımsızlığını ilan eder aynı zamanda.

Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlık tutkumuzun, milli şairimiz Mehmet Âkif'in kaleminde eşsiz bir şahesere dönüştüğü İstiklâl Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor; tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü



