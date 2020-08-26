BAKA GENEL SEKRETERİ VOLKAN GÜLER EĞİRDİR’E GELDİ.

GÖKTAŞ HALKININ İSTEKLERİNE ANINDA TALİMAT!...

Eğirdir’in bugün önemli misafirleri vardı. BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER beraberinde BAKA Uzmanları Ayşe BAL, Sibel DOĞANKAYA, Özlem KARAKOÇ ve Abdullah MADENCİ Eğirdir’de yapılması planlanan turizm ağırlıklı projeleri hayata geçirmek için yerinde incelemelerde bulundular. BAKA Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet ilk olarak Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Belediye Başkanımız Veli GÖK ve İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin ÖZDOĞANCI, Eyüp DOĞAN ve Süleyman SARPDAĞ ile Kaymakamlıkta bir toplantı gerçekleştirerek başta tarımsal ve turizm amaçlı kurulan Sorkuncak Köyü Lavanta bahçesinin imar planı hakkında görüşmeler gerçekleştirdiler. Buradaki değerlendirme toplantısının ardından Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün Isparta Turizmine kazandırdığı Elektrikli Teknede incelemelerde bulunan heyet YAT Turizmine 2 adet daha elektrikli ve sıfır atık standartlarına uygun tekneye ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Kaymakam Adem ÇELİK BAKA’dan 2 adet daha elektrikli tekne talep etti.BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER ve BAKA Uzmanları Turizm amaçlı kullanılacak Elektrikli Teknenin işleyişi hakkında bilgiler alarak bu yatırıma sıcak baktı.Daha sonra Sorkuncak Köyüne hareket eden heyet burada kurulan Lavanta bahçelerini gezerek planlanan yatırımlar için görüş alış verişinde bulundular. Heyet buradan Göktaş Köyüne gitti. Köy Muhtarı Hüseyin KUZU ve köy halkı tarafından coşkuyla karşılaşan BAKA Genel Sekreteri, Kaymakam ve Başkan uzun süren incelemeler sonucu Göktaş Köyü halkının Turizm pastasından nasıl faydalanabileceklerini istişare ettiler. Göktaş Köy sahilinde bulunan Balıkçılarla sohbet eden BAKA Genel Sekreteri, Kaymakam ve Başkan balıkçıların sıkıntılarını ve neler yapabileceklerini değerlendirdiler. Eğirdir Gölünde Kerevit avlayarak geçimini sağlayan ve kerevit sepetlerini tamir eden bayanlarla uzun süre sohbet eden BAKA Genel Sekreteri ve Uzmanlar sorunlara nasıl destek vereceklerinin planlarını yerinde inceleyerek ve notlar alarak öğrendiler.Göktaş Köyü halkının isteklerini köy meydanında dinleyen Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK bazı istekleri anında yerine getirerek talimat verdiler.Son olarak BAKA desteği ile Eğirdir’e yapılacak olan MANTAR Fabrikasının kurulacağı alanda incelemelerde bulunan heyet Eğirdir’den ayrıldı. Önümüzdeki süreçte Eğirdir’e BAKA desteği ile büyük yatırımların gelmesi planlanıyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)