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ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

I9SPARTA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROGRAMI 2020

ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
ISPARTA
G.Tarihi: 26.08.2020 12:09
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Isparta Düğün Salonları
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Zafer Bayramı Kutlama Törenlerine katılımlarınızı dilerim.
 
 
 
                                                                       Ömer SEYMENOĞLU
                                                                               Isparta Valisi
 

 
ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
(30 Ağustos 2020 Pazar)
 
 
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
 
09.50:15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
10.00:Çelenklerin Sunulması
Valilik
Garnizon Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
 
10.10:Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.20:Şiirlerin Okunması
10.25:Bayramın Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması
 
   
İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
  1. Sınırlı sayıda Kurum Müdürleri ve halkımızın katılımı ile Çelenk Sunma Töreni saat 10.00’da; Valilik,  Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin protokol sırasına göre Anıta konulması, Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’nın söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.
  2. Törene; Daire müdürleri ve halk katılacaktır.
  3. Törene katılanlar, saat 09.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde yerlerini almış olacaklardır.
  4. Çelenkler konulduktan sonra Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşımız söylenirken, Merkez Komutanlığından görevlendirilecek askerler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir.
 
GÖREV VE GÖREVLİLER
GARNİZON KOMUTANLIĞI:
  1. 30 Ağustos 2020 Pazar günü, Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreninde, Bayrakların göndere çekilmesi için asker görevlendirilmesinden,
  2. 30 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Çelenk Sunma Töreni için Tören Birliğinin hazır bulundurulmasından,
  3. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere bir subay görevlendirilmesinden, sorumludur.
 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI:
  1. Cadde ve işyerlerine Bayrak asılmasının temininden,
  2. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve çevresinin temizlenmesinden,
  3. Zafer Bayramı ile ilgili dövizlerin asılmasının sağlanmasından,
  4. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki Bayrak direklerinin kontrolü ve hazır hale getirilmesinden, sorumludur.
 
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI:
Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir jandarma personeli görevlendirilmesinden, sorumludur.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:         
  1. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek olan Törenlerde gerekli emniyet, intizam ve trafik tedbirlerinin alınmasından,
  2. Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir polis memuru görevlendirilmesinden,
  3. Çelenklerin; Bayram süresince bir görevli tarafından gözetilmesi ve korunmasından, sorumludur.
 
 
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ:
  1. Zafer Bayramı ile ilgili hazırlanacak olan dövizlerin ve Kutlama Programının basımından, sorumludur.
 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
  1. Çelenk Sunma Töreninde kullanılacak olan ses yayın cihazının (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı) Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünce hazır bulundurulmasından,
  2. 20 okuldan 2’şer öğrencinin Bayrak ve flamalarla birlikte Çelenk Sunma Törenine katılmalarının sağlanmasından,
  3. 30 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Törenler için bir sunucu öğretmenin görevlendirilmesinden,
  4. İstiklal Marşı’nın söylenmesi için bir müzik öğretmeninin görevlendirilmesinden,       
  5. Şiir okuyacak öğrencilerin görevlendirilmesinden,
  6. Konuşma metninin, sunumlardaki konuşmaların, asılacak dövizlerin ve okunacak şiirlerin görevlendirilecek bir komisyon tarafından tespit edilip incelenmesinden, sorumludur.
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:
30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan Törenler için ambulans ve sağlık ekibinin hazır olarak bulundurulmasından, sorumludur.
AKDENİZ EDAŞ ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ:
30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan Törenler için Hükümet Caddesi’nde bulunan elektrik panosunun enerji almak üzere saat 08.00’den itibaren açık bulundurulması ve (1) adet jeneratörün teknik elemanıyla birlikte hazır edilmesinden, sorumludur.
 
GENEL ESASLAR
  1. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
  2. 30 Ağustos 2020 Pazar günü, Törenlerin yapılacağı alanlara ve uygun yerlere Zafer Bayramı ile ilgili dövizler asılacaktır.  
  3. Bayram süresince tüm resmi, özel kuruluşlar ve evlerin cam ve balkonlarının Şanlı Bayrağımız ile donatılacak, ayrıca imkânlar ölçüsünde Bayramın anlamına uygun bir şekilde gerekli süsleme yapılacak, gece de ışıklarla aydınlatılacaktır.
  4. Zafer Bayramı Kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 tarih ve 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.      
 
Bu program; Sayın Vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
 
                                                                                        İL KUTLAMA KOMİTESİ
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