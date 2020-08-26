Kamu Personeli Için Getirilen Uzaktan, Dönüşümlü Ve Esnek Çalışma Modeli Nasıl Olacak? İşte Madde Madde Ayrıntılar...



Türkiye'de koronavirüs vakalarının ardından kamu çalışanları için uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı. Personelin sağlığını korumak için yapılan düzenlemenin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. İşte madde madde kamuda yeni çalışma modelinin ayrıntıları...



Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile kamu kurumları için ek tedbirler getirildi. Personelin sağlığını riske atmamak için Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı.



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...



KAMUDA YENİ ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLACAK?



Yayımlanan genelge sonrası kamu çalışanları ve aileleri yeni dönemde çalışma modelinin nasıl olacağını merak eder oldu. İşte kamu çalışanlarına getirilen yeni çalışma modelinin madde madde detayları:





- Genelgeye göre, uygulamaya dair usul ve esasları kamu kurumunun üst yöneticisi belirleyecek.



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...



- Dönüşümlü olarak çalışan personel, fiilen göreve gelmediğinde idari izinli sayılacak.



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...

- Esnek çalışan ve idari izinli sayılan personeller bu sürede görevlerini yerine getirmiş sayılacak.





- Uzaktan çalışan ile görev yerinde çalışan arasında hizmet sorumluluğu eşit olacak.



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...

- Uzaktan çalışan, dönüşümlü çalışan ve idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.



- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılamayacak.



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...



Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntılar...

- Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak.