ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ
İl Müdürlüğümüz ile Itech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Sanayi ve Tic. Limited Şirketi işbirliğinde, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, istihdam garantili olarak Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğinde kurs açılacak olup, kursiyer mülakat/seçmeleri aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin, Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yaparak mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
KURSA KATILMA ŞARTLARI
(1) a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak
d) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
e) Emekli olmamak,
f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.
(3) Kurumumuzca Kursiyerlere günlük 89.40 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.
(4) Programdan mezun olan kursiyerlere Milli Eğitim Onaylı mesleki eğitim sertifikası verilecektir.
(5)Kurstan yararlanan kursiyerler, kursun tamamlanmasından itibaren altı ay geçmeden yeni bir kurstan yararlanamazlar.
(6) Öncelikli olarak Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin lisans/önlisans veya diğer lisans/önlisans bölümlerinden mezun olmak
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ