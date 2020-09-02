ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, istihdam garantili olarakmesleğinde kurs açılacak olup, kursiyer mülakat/seçmeleri aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.Eğitime katılmak isteyen kişilerin, Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yaparak mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.(1) a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,b) 15 yaşını tamamlamış olmak,c) Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmakd) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,e) Emekli olmamak,f) Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,(2) Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.(3) Kurumumuzca Kursiyerlere günlük 89.40 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.(4) Programdan mezun olan kursiyerlere Milli Eğitim Onaylı mesleki eğitim sertifikası verilecektir.(5)Kurstan yararlanan kursiyerler, kursun tamamlanmasından itibaren altı ay geçmeden yeni bir kurstan yararlanamazlar.(6) Öncelikli olarak Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin lisans/önlisans veya diğer lisans/önlisans bölümlerinden mezun olmakKamuoyuna önemle duyurulur.