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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNZİ GÜÇLENDİRİN: İŞTE ISPARTA'NIN VİTAMİN DEPOSU ŞİFA KAYNAĞI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNZİ GÜÇLENDİRİN: İŞTE ISPARTA'NIN VİTAMİN DEPOSU ŞİFA KAYNAĞI
ISPARTA
G.Tarihi: 13.10.2020 12:27
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Virüslere, bakterilere, salgın hastalıklara karşı tek çözüm sağlıklı beslenmek! Güçlü bir bağışıklık sistemi için neler yapabiliriz?
Isparta'da virüslere karşı kalkan olacak ve bağışıklık sistemininiz güçlendiren takviye gıdalar,bitkisel ürünler Nane Limon Aktar'da.

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 Whatsapp : 0 554 134 34 58


Peki, bağışıklık sistemi nedir, nasıl çalışır? 
Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan kusursuz bir koruma kalkanıdır. Vücuda girmeye çalışan virüs, parazit, bakteri, toksin, diğer yabancı maddeler ve mikro organizmaları tanır, yararlı ve zararlı diye ayrıştırır, zararlı gördüklerini yok eder. Çok hassas ve karmaşık bir işleyişe sahip olan bağışıklık sistemi, diğer her sistem gibi iç veya dış birçok etkenden ötürü güçlenip zayıflar, hatta çöküp tamamen işlevsiz hale de gelebilir. Covid-19 pandemisi boyunca bilim insanlarının en çok üzerinde durduğu konulardan biri bu hayati fonksiyonlarından dolayı bağışıklık sistemi olmuştur.

Bağışıklık sisteminin güçlü ve sağlıklı olması, enfeksiyon ve hastalığı önlemenin adeta anahtarıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak, özellikle içinden geçmekte olduğumuz küresel pandemi sürecinde ayrı bir önem ve değer kazanmaktadır. Hiç şüphesiz güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz şartlar; düzenli ve yeterli uyku, dengeli ve sağlıklı beslenme, stresten uzak insani bir yaşam tarzı ve düzenli egzersizdir.

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