GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yeri Denetimleri Devam Ediyor

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yeri Denetimleri Devam Ediyor
ISPARTA
68 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
 T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Tarım ve Orman Müdürlüğü
   
BASIN BÜLTENİ
 
 Bitki Koruma Ürünleri Satış Yeri Denetimleri Devam Ediyor
 
Üretim faaliyetlerinin her aşamasında yer alan bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, bitki koruma yönetimi izlenebilirliği için İlimizdeki Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin denetimi ve kontrolleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğümüz denetim ekiplerince düzenli olarak yapılmaktadır. İlimiz genelinde yıl içerisinde 89 Bitki Koruma Ürünü Bayisi denetlenmiştir.
 
Üreticilerimiz bitki koruma ürünü almadan önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya serbest çalışan reçete yazma yetki belgesine sahip Ziraat Mühendislerinden üretici kayıt defterine bitki koruma ürününü yazdırmaları gerekmektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca tavsiye edilen ruhsatlı bitki koruma ürününü önerilen dozda kullanarak, insan sağlığını, toprağımızı, suyumuzu ve çevremizi korumalıyız.
 
Sürdürülebilir bir tarım için, insan ve çevre sağlığı, canlı ve cansız tüm etmenler ile ekosistemin korunması amacıyla, sahte ve ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin satılmasının önlenmesinde, başta bayi ve üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
 
Bu nedenle bitki koruma ürünlerinin kare kodlu üretilerek Tarım ve Orman Bakanlığının kurmuş olduğu Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden satışının yapılması zorunluluğu getirilmiş ve izlenebilirlik oluşturulmuştur. İzlenebilirlik konusunda başta bayiler ve üreticilerimize ekiplerimiz tarafından denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaya devam edecektir.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DAKİ KONAKLAMA TESİLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR ALINDI
Isparta'dan çaldıkları akülerle birlikte yakalandılar
ISPARTA'DA DENİZDEN HALKA TAZE BALIK!
Isparta Bolkes Döner'den polis, esnaf ve sağlık çalışanları için kampanya!
ISPARTA'DA CİNAYET! 1 KİŞİ ÖLDÜ
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Teşekkür Belgesi Verildi
Isparta Valiliği'nden yüz yüze eğitim ile ilgili önemli duyuru
Gelendost Belediye Başkanı 1975 yılına ait telgrafları paylaştı
Hızla yükseldi altın kritik sınırı aştı...
COVİD- 19'DA SON DURUM NEDİR? BİLANÇO AÇIKLANDI
Yüz yüze eğitim ile ilgili tüm detaylar bu haberde!
Isparta için meteorolojik uyarı kuvvetli geliyor!
Isparta Haber: SDÜ Yeni Öğrencilerine Canlı Yayında "Merhaba" Dedi
ARACINIZIN PERFORMANSINI VE YAKIT TASARRUFUNU EGZOZCU MURAT ARTIRIR!
DOLAR ALTIN YÜKSELİŞTE
Isparta'da okullar daha güvenli hale getiriliyor
Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı
Güneşten Gelen Enerji Isparta'da GES yatırımları...
80 CC MOTOSİKLET KİTLERİ GÜVEN MOTOR'DA GÜCÜNÜZÜ YÜKSELTİN!
ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR
Sürücüler Dikkat! Isparta- Burdur Dostluk Yolu için önemli Uyarı
Son dakika haber: yüz yüze eğitim ne zaman olacak? Bakan Selçuk tarih verdi
ISPARTA HABER: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN BAKIMINI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN!
Son dakika haber: 'yüz yüze eğitim' kararı açıklandı
Ehliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR ISPARTA'DAKİ KAMU YAPIM İŞLERİNDE GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR06 Ekim 2020
ARACINIZIN PERFORMANSINI VE YAKIT TASARRUFUNU EGZOZCU MURAT ARTIRIR!ARACINIZIN PERFORMANSINI VE YAKIT TASARRUFUNU EGZOZCU MURAT ARTIRIR!06 Ekim 2020
Sürücüler Dikkat! Isparta- Burdur Dostluk Yolu için önemli UyarıSürücüler Dikkat! Isparta- Burdur Dostluk Yolu için önemli Uyarı06 Ekim 2020
80 CC MOTOSİKLET KİTLERİ GÜVEN MOTOR'DA GÜCÜNÜZÜ YÜKSELTİN!80 CC MOTOSİKLET KİTLERİ GÜVEN MOTOR'DA GÜCÜNÜZÜ YÜKSELTİN!07 Ekim 2020
Güneşten Gelen Enerji Isparta'da GES yatırımları...Güneşten Gelen Enerji Isparta'da GES yatırımları...07 Ekim 2020
ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI 05 Ekim 2020
BU CANLARIN HESABINI KİM VERECEK?BU CANLARIN HESABINI KİM VERECEK?06 Ekim 2020
Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çalışmalarına Devam EdiyorGülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çalışmalarına Devam Ediyor06 Ekim 2020
TED Isparta Koleji'nin 17 farklı kulübü ile geleceğe şimdiden hazırlan!TED Isparta Koleji'nin 17 farklı kulübü ile geleceğe şimdiden hazırlan!06 Ekim 2020
Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarıIsparta ve Burdur için meteorolojik uyarı07 Ekim 2020
DOLAR ALTIN YÜKSELİŞTE DOLAR ALTIN YÜKSELİŞTE 07 Ekim 2020
​ISPARTA’DA GES YATIRIMLARI ARTIYOR​ISPARTA’DA GES YATIRIMLARI ARTIYOR06 Ekim 2020
Isparta'da yüz yüze eğitim süreci...Isparta'da yüz yüze eğitim süreci...06 Ekim 2020
Başkan ADAR Lisanslı Depoculuk Sistemi İstişare Toplantısına KatıldıBaşkan ADAR Lisanslı Depoculuk Sistemi İstişare Toplantısına Katıldı06 Ekim 2020
Isparta için meteorolojik uyarı kuvvetli geliyor!Isparta için meteorolojik uyarı kuvvetli geliyor!08 Ekim 2020
ISPARTA'DA YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK 7’DEN 70’E HERKES YÜZME ÖĞRENECEKISPARTA'DA YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK 7’DEN 70’E HERKES YÜZME ÖĞRENECEK06 Ekim 2020
ISPARTA'DA CİNAYET! 1 KİŞİ ÖLDÜISPARTA'DA CİNAYET! 1 KİŞİ ÖLDÜ10 Ekim 2020
Isparta'da okullar daha güvenli hale getiriliyorIsparta'da okullar daha güvenli hale getiriliyor07 Ekim 2020
Fuarda Isparta öncü birlik ve kadın kooperatifleriyle temsil edildiFuarda Isparta öncü birlik ve kadın kooperatifleriyle temsil edildi07 Ekim 2020
Isparta'daki İl ve İlçe Müftülüklerinin Yaptığı ÇalışmalarIsparta'daki İl ve İlçe Müftülüklerinin Yaptığı Çalışmalar07 Ekim 2020