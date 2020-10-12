T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü



BASIN BÜLTENİ



Bitki Koruma Ürünleri Satış Yeri Denetimleri Devam Ediyor



Üretim faaliyetlerinin her aşamasında yer alan bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele, bitki koruma yönetimi izlenebilirliği için İlimizdeki Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin denetimi ve kontrolleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Müdürlüğümüz denetim ekiplerince düzenli olarak yapılmaktadır. İlimiz genelinde yıl içerisinde 89 Bitki Koruma Ürünü Bayisi denetlenmiştir.



Üreticilerimiz bitki koruma ürünü almadan önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya serbest çalışan reçete yazma yetki belgesine sahip Ziraat Mühendislerinden üretici kayıt defterine bitki koruma ürününü yazdırmaları gerekmektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca tavsiye edilen ruhsatlı bitki koruma ürününü önerilen dozda kullanarak, insan sağlığını, toprağımızı, suyumuzu ve çevremizi korumalıyız.



Sürdürülebilir bir tarım için, insan ve çevre sağlığı, canlı ve cansız tüm etmenler ile ekosistemin korunması amacıyla, sahte ve ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin satılmasının önlenmesinde, başta bayi ve üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.



Bu nedenle bitki koruma ürünlerinin kare kodlu üretilerek Tarım ve Orman Bakanlığının kurmuş olduğu Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden satışının yapılması zorunluluğu getirilmiş ve izlenebilirlik oluşturulmuştur. İzlenebilirlik konusunda başta bayiler ve üreticilerimize ekiplerimiz tarafından denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaya devam edecektir.