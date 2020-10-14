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Isparta'da Cinayet! Genç kız öldürüldü!

Isparta'da Cinayet! Genç kız öldürüldü!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.10.2020 17:05
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Isparta Anadolu Mahallesinde genç bir kızın öldürüldüğü öğrenildi. 3 kişi gözaltında.
 
Isparta'da  bir pastanenin yanındaki binada  ikamet 1997 doğumlu Gamze E. öldürüldü. Kadın sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HABER GÜNCELLENDİ
Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, kaldığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.B., ilk ifadesinde Esgicioğlu'nun kendisine 'nefes alamıyorum' diyerek sarıldığını ve sonra yere düştüğünü söylediği öğrenildi.Olay, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi 131. Cadde'de 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Bir kadının bıçaklandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Gamze Esgicioğlu'nun öldüğünü belirledi. Omzundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis olay sırasında evde olan aralarında Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisinin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. emniyete götürüldü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden H.B.'nin ilk ifadesinde Gamze Esgicioğlu'nun kendisine sarıldığını ve 'nefes alamıyorum' diyerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, şüphelilerin Gamze Esgicioğlu ile birlikte gece 03.08'te bir otomobille binaya geldikleri görüntüler bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 07 FDP 46 plakalı otomobilin binanın önüne geldiği, şoför kapısının açıldığı anlar yer aldı.Gamze Esgicioğlu'nun 2019 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
 
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