İl Müdürlüğümüzce İlimiz Ekmek Üretim Fırını İşletmelerinde Ramazan Ayına Hazırlık Denetimleri Yoğunlaştırılarak Tedbirler Arttırıldı

Ramazan ayında faaliyetleri daha da yoğunlaşan ekmek fırını işletmelerinin hijyen gereklilikleri ve COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında, belirlenen hususlarda alınan idari kararların ivedilikle uygulamaya geçirilmesi ile ilgili yoğun denetim faaliyetlerine devam ediliyor. İşletmelere gerekli uyarılar yapılarak sosyal mesafe ihlallerine müsaade edilmeyecek.İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL konu ile ilgili yaptığı açıklamada; özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri üreten fırınlarda çalışan bütün personelin eğitimi ve farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmaları hız verilmesi gerektiği belirtti.İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin Gıda Mevzuatı ve COVİD-19 tedbirleri kapsamında gereken tedbirlere riayet ederek faaliyetlerinde daha hassas bir çaba göstermeleri gerektiği ifade etti. Mübarek Razaman ayında, toplumun güvenli gıda tüketiminin sağlanması ve salgının hayatımızdan bertaraf edilmesi için herkesi hijyen kurallarına dikkat etmeye ve gıda güvenliği denetim uygulamalarına katkı sunmaya davet etti.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü