ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BİR SORU BİR CEVAP

Baba, diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa, oğul bundan sorumlu olur mu, ne yapması gerekir?

Kişi, mülkiyetinde bulunan mal üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olduğundan, çocuklarından birine bağışta bulunurken diğerlerinin onayını almak zorunda değildir. Bununla birlikte, anne babanın çocuklarına karşı başlıca görevlerinden biri de aralarında herhangi bir ayırım yapmaksızın onlara eşit muamelede bulunmaktır. Böyle bir davranış, onların görevi olduğu kadar çocuğun da hakkıdır. Çocukların kız erkek, büyük küçük olması sonucu değiştirmez.

Bir babanın mallarının tamamını veya bir kısmını, diğerlerinin rızası olmadan, kız olsun erkek olsun çocuklarından bazılarına vererek aralarında ayrım yapması dinen uygun değildir. Ama her hâlükârda baba, evlatlar arasında ayırım yaparak hayatta iken mallarını bir oğluna devredip diğerlerini mahrum bırakırsa, bunda kendisine mal devredilen oğlunun bir sorumluluğu söz konusu olmaz. Bu oğlun, kendisine devredilen malları mecbur olmamakla birlikte mahrum bırakılan kardeşlerine mirastaki payları miktarınca vermesi uygun olur.



Ayet-i Kerime ve Meali

“İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik." (Ahkaf,46/15.)



Hadis-i Şerif ve Manası

Esma (r.a) şöyle dedi: “İslamiyet’i kabul etmemiş olan annem Resülullah (s.a.s.) zamanında yanıma gelmişti Resulullah’ın (s.a.s.) görüşünü almak için: “Annem, beni özleyip gelmiş Ona ikramda bulunabilir miyim?" diye sordum. Peygamberimiz (s.a.s) “Evet, annene iyi davran!" buyurdu." (Buhâri. Hibe. 29. Cizye. 18. Edeb. 8; Müslim, Zekat, 50.)



Dua

De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların malik ve hâkimine, insanların mabuduna sığınırım!" (Nâs114/ 1-6)

