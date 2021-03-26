GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta Afet Bilinci Kazanıyor

Isparta Afet Bilinci Kazanıyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Isparta Afet Bilinci Kazanıyor
İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesiyle Isparta’da afet eğitim seferberliği başlatıldı. Isparta’da köy ve mahalle muhtarları ile başlayan ardından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri ile devam eden çalışmalar şimdi de yüksek öğretim kurumları ile genişleyecek. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Isparta Valiliği AFAD Isparta arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Afet Farkındalık Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı törene Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan katıldı.

“75 bin yüksek öğrenim öğrencisine afet eğitimi verilecek.”
Törende konuşan Vali Seymenoğlu, protokolün amacının Isparta’da eğitim gören 75 bin yüksek öğrenim öğrencisine afet eğitimi vermek ve iki üniversitesinin teknik altyapısını sahaya yansıtmak olduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu, “Bu protokolün temel gayesi; başta Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğünün afet risklerine karşı İçişleri Bakanlığı’yla ve diğer bakanlıklarla ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirilmesi. Şehrimizde yaklaşık 75 bin üniversite öğrencisi var ve bu öğrencilerimizin büyük bir kısmı ilçelerimizde eğitimini sürdürmekte. Dolayısıyla bu eğitim çalışmalarında mutlaka iki üniversitemizin de engin tecrübelerinden, bilimsel altyapısından ve teknik bilgisinden faydalanmamız gerekirdi. Yapılacak olan çalışmalarda artık bundan faydalanacağız.

“Afetle mücadele etmek tek başına bir kurumun veya bir kişinin yapabileceği bir iş değil.”
Depremde birinci derece riskli iller arasında bu yüzden deprem anlamında daha bilinçli ve daha eğitimli olmamız gerekiyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi vermek. Benim vatandaşlarımızdan isteğim; ne olur bu konuda AFAD İl Müdürlüğümüze ve uzman arkadaşlarımıza destek olmaları. Bunu istememin sebebi; bu tür eğitim çalışmalarına gönüllü olarak katılmalarını bekliyorum. Çünkü uzman arkadaşlar tarafından gösterilen bir uygulama veya bir cümle afeti en az hasarla atlatmamıza sebep olmakta. Afetle mücadele etmek tek başına bir kurumun veya bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Topyekûn bir koordine içerisinde olursa en az can ve mal kaybıyla bu süreci atlatabiliriz.” dedi.
İmza töreninde söz alan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da böylesine önemli eğitiminin bir parçası olmalarının kendileri için aynı zamanda bir görev olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.
Yüksek öğrenim kurumlarının toplumun bir parçası olduğunu belirten ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise üniversitelerin eğitim ve bilimin yanında bir diğer görevinin de böylesi toplumsal projelerinin içinde olmak olduğunu kaydetti.
Ardından Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler Afet İşbirliği protokolünü imzaladılar.
Proje ile SDÜ ve ISUBÜ personel ve öğrencilerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi " verilmesinin yanında “AFAD Gönüllülük Sistemi” hakkında tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bir 2 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 1 kişi ve çiçek görseli olabilir

Bir 2 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta, oturuyor ve iç mekan görseli olabilir

Bir 1 kişi, oturuyor ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve oturan insanlar görseli olabilir

Bir 1 kişi görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 3 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir''
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
Isparta Afet Bilinci Kazanıyor
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK
JASAT TİMLERİ ISPARTA'DA YAKALADI
ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI
Isparta Haber: LEADER Lansman Toplantısı Yapıldı
460 yıllık tarihi ‘Üzüm Pazarı’ sadece Isparta’nın değil...
Kamuda dikkat çeken “katı” sınırlama
YENİ MUTANT VİRÜSLER DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...
Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor! Beyaz alarm!
Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı
Isparta'da Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi
Isparta'da Sanayi ve Ticaret Müzesi Kurulacak
Isparta'da spor salonları, özel spor salonları ve halı sahalarda denetim...
Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....
EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞ
ISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...
Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...
Leylekler koruma altında
Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...
Isparta'da vaka sayıları ne durumda?
Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
nidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik modeli geliyorMilyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni emeklilik modeli geliyor20 Mart 2021
Isparta'da vaka sayıları ne durumda?Isparta'da vaka sayıları ne durumda?20 Mart 2021
Isparta Haber: Gelecek Neslin Tanımı: “Mükemmel İnsan”Isparta Haber: Gelecek Neslin Tanımı: “Mükemmel İnsan”19 Mart 2021
Isparta'da Hem Yarıştılar Hem Öğrendiler...!Isparta'da Hem Yarıştılar Hem Öğrendiler...!19 Mart 2021
IGİAD'DA YENİ DÖNEM!IGİAD'DA YENİ DÖNEM!20 Mart 2021
Sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz IspartaSıfır araç alırken ekspertiz yaptırmanın önemi, Pilot Garage Oto Ekspertiz Isparta20 Mart 2021
EĞİRDİR’DE TOKİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADIEĞİRDİR’DE TOKİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI19 Mart 2021
ISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARIISPARTA İÇİN SON DAKİKA METEOROLOJİK UYARI22 Mart 2021
BAHARA MERHABA ORYANTİRİNG YARIŞMASINA EĞİRDİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAKBAHARA MERHABA ORYANTİRİNG YARIŞMASINA EĞİRDİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK19 Mart 2021
Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...Devlet ödeyecek! Nisan'da başlıyor...21 Mart 2021
Ellerinden Sımsıkı Tutup, Birlikte Ağaç DiktilerEllerinden Sımsıkı Tutup, Birlikte Ağaç Diktiler20 Mart 2021
FATİH ERBAKAN'DAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINA DESTEK!FATİH ERBAKAN'DAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' KARARINA DESTEK!20 Mart 2021
EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞEMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞ23 Mart 2021
Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...Isparta'da büyük gurur! Avrupa Birincisi oldu...22 Mart 2021
Leylekler koruma altındaLeylekler koruma altında22 Mart 2021
Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...Isparta'da kontrollü normalleşme süreci...22 Mart 2021
"KIZILDAĞ KARTALLARI KÜÇÜK YILDIZLARINI ARIYOR""KIZILDAĞ KARTALLARI KÜÇÜK YILDIZLARINI ARIYOR"21 Mart 2021
Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....23 Mart 2021
YENİDEN REFAH PARTİSİ ISPARTA İL BAŞKANLIĞI DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASIYENİDEN REFAH PARTİSİ ISPARTA İL BAŞKANLIĞI DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI22 Mart 2021
​Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”​Başkan Başdeğirmen: “Gençlik bizim için önemli”22 Mart 2021