Isparta Afet Bilinci Kazanıyor

“75 bin yüksek öğrenim öğrencisine afet eğitimi verilecek.”

“Afetle mücadele etmek tek başına bir kurumun veya bir kişinin yapabileceği bir iş değil.”

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan etmesiyle Isparta’da afet eğitim seferberliği başlatıldı. Isparta’da köy ve mahalle muhtarları ile başlayan ardından öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri ile devam eden çalışmalar şimdi de yüksek öğretim kurumları ile genişleyecek. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Isparta Valiliği AFAD Isparta arasında iş birliği protokolü yapıldı.Afet Farkındalık Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı törene Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve AFAD İl Müdürü Ethem Kılıçarslan katıldı.Törende konuşan Vali Seymenoğlu, protokolün amacının Isparta’da eğitim gören 75 bin yüksek öğrenim öğrencisine afet eğitimi vermek ve iki üniversitesinin teknik altyapısını sahaya yansıtmak olduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu, “Bu protokolün temel gayesi; başta Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğünün afet risklerine karşı İçişleri Bakanlığı’yla ve diğer bakanlıklarla ilimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirilmesi. Şehrimizde yaklaşık 75 bin üniversite öğrencisi var ve bu öğrencilerimizin büyük bir kısmı ilçelerimizde eğitimini sürdürmekte. Dolayısıyla bu eğitim çalışmalarında mutlaka iki üniversitemizin de engin tecrübelerinden, bilimsel altyapısından ve teknik bilgisinden faydalanmamız gerekirdi. Yapılacak olan çalışmalarda artık bundan faydalanacağız.Depremde birinci derece riskli iller arasında bu yüzden deprem anlamında daha bilinçli ve daha eğitimli olmamız gerekiyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet bilinci eğitimi vermek. Benim vatandaşlarımızdan isteğim; ne olur bu konuda AFAD İl Müdürlüğümüze ve uzman arkadaşlarımıza destek olmaları. Bunu istememin sebebi; bu tür eğitim çalışmalarına gönüllü olarak katılmalarını bekliyorum. Çünkü uzman arkadaşlar tarafından gösterilen bir uygulama veya bir cümle afeti en az hasarla atlatmamıza sebep olmakta. Afetle mücadele etmek tek başına bir kurumun veya bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Topyekûn bir koordine içerisinde olursa en az can ve mal kaybıyla bu süreci atlatabiliriz.” dedi.İmza töreninde söz alan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da böylesine önemli eğitiminin bir parçası olmalarının kendileri için aynı zamanda bir görev olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.Yüksek öğrenim kurumlarının toplumun bir parçası olduğunu belirten ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise üniversitelerin eğitim ve bilimin yanında bir diğer görevinin de böylesi toplumsal projelerinin içinde olmak olduğunu kaydetti.Ardından Vali Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler Afet İşbirliği protokolünü imzaladılar.Proje ile SDÜ ve ISUBÜ personel ve öğrencilerine yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi " verilmesinin yanında “AFAD Gönüllülük Sistemi” hakkında tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor.