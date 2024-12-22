Ezgi Pastanesi’nden 2025’e Lezzetli Bir Başlangıç!

Hayat sürprizlerle dolu, bu sürprizleri kutlamanın en tatlı yolu ise Ezgi Pastanesi’nin özel yılbaşı pastaları!

1999’dan bugüne Isparta’nın vazgeçilmezi olan Ezgi Pastanesi, yepyeni bir yılı karşılamanız için şık tasarımlı ve eşsiz lezzetli pastalar hazırladı! Doğum günleri, sevgililer günü, evlilik yıl dönümleri ve hatta sıradan bir günü özel kılmak için pastalarımız her an sizinle.

İster "Mutlu Yıllar 2025" yazılı bir yılbaşı pastası, ister kişisel mesajlarınızı taşıyan özel tasarımlar... Lezzetlerimiz kutlamalarınıza mutluluk katmaya hazır!

Adres: Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Cd (118. Cd.) No:26 Isparta

Tel: +90 542 685 27 72

Instagram:@ezgi_past

Ezgi Pastanesi ile anılarınıza tat katın!

