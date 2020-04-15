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Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!

Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.04.2020 10:29
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
AYANOĞLU HALICILIK: ''Maliyetine Satışlarımız Başlamıştır''

Ayanoğlu Halıcılık Isparta mağaza yetkilisi Yakup Karaca Nisan ayı'nda başlattıkları ve 30 Hazirana'a kadar devam edecek kampanya hakkında Isparta Haber Muhabiri'ne açıklama yaptı:

  '' Hızla yayılan Covit-19 virüsü birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'dede sağlığımızı ve iş hayatımızı ciddi anlamda olumsuz olarak etkilemiştir. Bu süreçte AYANOĞLU halı olarak müşterilerimize ürünlerimizi tamamen maliyet fiyatına satışa sunuyoruz.
Covit-19 virüsünün yayılmasını engellemek adına Ülkemizde ciddi tedbirler alınmiştır. Bizde bu tedbirler kapsamında Müşterilerimize EVDEKAL SAĞLIKLI KAL ve SOSYAL MESAFENİ KORU diyoruz, bugüne kadar onlar bize geldi şimdi biz müşterilerimizin ayağına hizmet götürüyoruz.
Müşterilerimizin yapması gereken tek şey sosyal medyadan bizi takip etmek veya wahatsapp hattı üzerinden bize ulaşmak. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda en uygun renk ve desen halılarımızın görsellerini wathsapp üzerinden müşterilerimize ulaştırıyor beğendiği model halılarımızı arzu ederlerse Şehir içi kendi imkanlarımızla adrese teslim ediyoruz.
Ancak il dışından sosyal medya üzerinden bizi takip eden müşterilerimizin kargoları bize ait olmak üzere kargo ile adreslerine teslim ediyoruz..
Ülke olarak enkısa zamanda birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşmak dileği ile....Ayanoğlu Halı
#EvdeKalSağlıklıKal#
#HayatEveSığar#
#HayatEveSığar#''

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