AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

AK Parti grup başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşmaktadır. 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

İşini kaybedenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz. İşini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yapıyoruz.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif ediyoruz.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyoruz burada yetkiyi belediyelere bırakıyoruz.



