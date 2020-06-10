ATSO Başkanı Çetin Borsamızı Ziyaret Etti

ITB BÜLTENİTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Borsamız Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Başkan Çetin, pandemi süreci ve bölge ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çetin sözlerine şu şekilde devam etti: “Pandemi süreci kapsamında alınan yeni normalleşme kararları, ticareti canlandırmaya başladı. Bu süreci inşallah minimum hasarla atlatacağız” dedi. Borsamız hizmetleri hakkında bilgi alan Başkan Çetin, hizmete hazır olan satış salonumuzu gezerek durum değerlendirmesinde bulundu.Misafirperverliğinden dolayı Başkanımız Ahmet Adar’a teşekkür eden Başkan Davut Çetin, satış salonumuzun faaliyete geçmesi için gerekli desteği sağlayacağını söyledi.Isparta Ticaret Borsası Başkanımız Ahmet Adar ise şu sözlere yer verdi. “Bizler aynı hedef doğrultusunda ülkemize hizmet etmek için bu görevde bulunuyoruz. Gerek BAGEV Yönetim Kurulu görevimizde olsun gerekse ITB Yönetiminde olsun yapmış olduğumuz tüm faaliyetler üyelerimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Yıllardır TOBB çatısı altında birlikte hizmet etmekteyiz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın içinde yeni elektronik satış salonumuzda bulunmaktadır. Tüm alt yapı sistemi ve bilgisayar donanımlarıyla sistem hazır hale gelmiştir. İnşallah yeni dönemde salonumuz aracıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) hizmetlerini de buradan üyelerimize sunabileceğiz. TÜRİB platformu aracılığıyla tüm üreticilerimiz ve tüccarlarımız Türkiye genelindeki tüm alıcı ve satıcılara kolaylıkla ulaşma imkanı kazanacak.” dedi.Ziyarette, bölge ekonomisin gelişimi ve pandemi sürecinde üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca önümüzdeki dönemde Batı Akdeniz bölgesi illeri olarak yapılabilecek ortak çalışma ve projeler değerlendirildi. Başkanımız Adar, yeni hizmet binamıza yapmış oldukları katkılardan ve desteklerinden dolayı başta TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere TOBB Yönetimi Kuruluna ve Sayın Başkan Çetin’e teşekkürlerini iletti.