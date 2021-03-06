Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 91. yıldönümü kutlandı.Yıldönümü dolayısıyla, Atatürk’ün Isparta’yı yürüyerek dolaştığı güzergah olan Şehit Ahmet Hilmi Yiğit M.T.A.L. önünden başlayıp 6 Mart Caddesini takip ederek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüş korteji düzenlendi. Kontrollü normalleşme tedbirleri kapsamında korteje katılım sınırlı tutuldu.Korteje Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.Isparta Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlarla yapılan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu akabinde ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 91. yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ’in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından son buldu.