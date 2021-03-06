GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta Haber: Sivil Savunma Konusunda Gerekli Tedbirleri Alıyoruz

Isparta Haber: Sivil Savunma Konusunda Gerekli Tedbirleri Alıyoruz
ISPARTA
65 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
               Sivil Savunma Konusunda Gerekli Tedbirleri Alıyoruz
Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Savunma Şube Müdür V. Araştırmacı Niyazi Budak, 28 Şubat Dünya Sivil Savunma günü kapsamında üniversitemiz bünyesinde yürütülen sivil savunma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Sivil savunmanın kısa bir tanımını yapan Budak, “Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi, özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi, halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.” dedi.

Üniversitemizin sivil savunma, seferberlik ve savaş hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Sivil Savunma Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydeden Budak, herhangi bir şekilde oluşabilecek durumlara karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Seferberlik ve savaş halinde; Askerlik şubesiyle koordine ederek araç ve personel desteğinde bulunulacağını, gerekli planların hazırlandığını vurgulayan Budak, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Isparta genelinde meydana gelebilecek afetlerde can ve mal zayiatının önüne geçmek veya azaltmak ve afetlere zamanında müdahale edebilmek için Türkiye Afet Müdahale Planı bünyesinde Isparta Afet Müdahale Planı (TAMP- Isparta) oluşturuldu. Buna göre üniversitemizde de afet bilgi yönetimi ve değerlendirmesi, psikososyal destek konularında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne personel desteği planlandı.”
Üniversitemiz içindeki faaliyetler hakkında bilgi veren Budak, öncelikle deprem, yangın gibi afetlere karşı her birimde yangın söndürme, ilk yardım, kurtarma ve koruma ekipleri teşkil edildiğini söyledi. Yangın söndürme ekiplerine her yıl Isparta Belediyesi İtfaiye Şube Müdürlüğü ile koordine edilerek yangın önleme ve söndürme eğitimi verilip tatbikat yaptırıldığını dile getiren Budak, ilk yardım ekiplerine de her birimde en az bir kişi olacak şekilde Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde sertifikalı ilk yardım eğitimi aldırıldığının altını çizdi. 
Budak, sözlerinin devamında, "Depremle ilgili olarak da; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordine edilerek Üniversitemizde çeşitli birimlere “Depremde 72 saat” konulu eğitim verildi. Doğu ve Batı Yerleşkelerimizde depreme karşı farkındalık kazandırmak, sivil savunma faaliyetlerine dikkat çekmek için sergiler açıldı. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Başkanlığına ait deprem simülatör tırında Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde öğrencilerimize ve Isparta’daki diğer okullardan gelen öğrencilere depreme karşı alınacak tedbirler konusunda uygulamalı eğitim verildi. Bu faaliyetlerimizin bir kısmı covid nedeniyle 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemedi fakat 2021 yılı için eğitimlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. YıldönümüATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFİNİN 91. YILDÖNÜMÜ
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 60 MART MESAJI
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı
Isparta'da Şanlı Bayrağımızı Teslim Aldık
Isparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşır
Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri
Isparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev Yapacak
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...
Isparta'da JAK Timleri her an görevde
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı
Isparta'da emniyetten dev operasyon!
Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!
''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...
Aranan 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da kumar operasyonu
Isparta İMO 1-7 MART DEPREM HAFTASI MESAJI
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da define avcılığı yapan şahıs yakalandı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni genelge
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu
İşte kontrollü normalleşmenin tüm detayları
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındatürker kapındatürker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli olduIsparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli oldu01 Mart 2021
Halı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldilerHalı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldiler02 Mart 2021
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındıMaksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı01 Mart 2021
Isparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldıIsparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldı01 Mart 2021
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI01 Mart 2021
ISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA01 Mart 2021
Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!01 Mart 2021
‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ ‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ 27 Şubat 2021
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandıIsparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı03 Mart 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusuIsparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu02 Mart 2021
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİKORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ03 Mart 2021
Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandıMarketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı01 Mart 2021
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...03 Mart 2021
İşte kontrollü normalleşmenin tüm detaylarıİşte kontrollü normalleşmenin tüm detayları02 Mart 2021
Başvurular başladı! İndirimli kredinin detayları belli olduBaşvurular başladı! İndirimli kredinin detayları belli oldu01 Mart 2021
​İŞLETMELERE ELEKTRİKTE TASARRUF ÖNERİLERİ!​İŞLETMELERE ELEKTRİKTE TASARRUF ÖNERİLERİ!01 Mart 2021
''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...02 Mart 2021
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIGAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI02 Mart 2021
Isparta İMO 1-7 MART DEPREM HAFTASI MESAJIIsparta İMO 1-7 MART DEPREM HAFTASI MESAJI02 Mart 2021
Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!02 Mart 2021