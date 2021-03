Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Savunma Şube Müdür V. Araştırmacı Niyazi Budak, 28 Şubat Dünya Sivil Savunma günü kapsamında üniversitemiz bünyesinde yürütülen sivil savunma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.Sivil savunmanın kısa bir tanımını yapan Budak, “Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi, özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi, halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.” dedi.Üniversitemizin sivil savunma, seferberlik ve savaş hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunun İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Sivil Savunma Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydeden Budak, herhangi bir şekilde oluşabilecek durumlara karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi.Seferberlik ve savaş halinde; Askerlik şubesiyle koordine ederek araç ve personel desteğinde bulunulacağını, gerekli planların hazırlandığını vurgulayan Budak, sözlerinin devamında şöyle konuştu: “Isparta genelinde meydana gelebilecek afetlerde can ve mal zayiatının önüne geçmek veya azaltmak ve afetlere zamanında müdahale edebilmek için Türkiye Afet Müdahale Planı bünyesinde Isparta Afet Müdahale Planı (TAMP- Isparta) oluşturuldu. Buna göre üniversitemizde de afet bilgi yönetimi ve değerlendirmesi, psikososyal destek konularında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne personel desteği planlandı.”Üniversitemiz içindeki faaliyetler hakkında bilgi veren Budak, öncelikle deprem, yangın gibi afetlere karşı her birimde yangın söndürme, ilk yardım, kurtarma ve koruma ekipleri teşkil edildiğini söyledi. Yangın söndürme ekiplerine her yıl Isparta Belediyesi İtfaiye Şube Müdürlüğü ile koordine edilerek yangın önleme ve söndürme eğitimi verilip tatbikat yaptırıldığını dile getiren Budak, ilk yardım ekiplerine de her birimde en az bir kişi olacak şekilde Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde sertifikalı ilk yardım eğitimi aldırıldığının altını çizdi.Budak, sözlerinin devamında, "Depremle ilgili olarak da; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordine edilerek Üniversitemizde çeşitli birimlere “Depremde 72 saat” konulu eğitim verildi. Doğu ve Batı Yerleşkelerimizde depreme karşı farkındalık kazandırmak, sivil savunma faaliyetlerine dikkat çekmek için sergiler açıldı. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Başkanlığına ait deprem simülatör tırında Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde öğrencilerimize ve Isparta’daki diğer okullardan gelen öğrencilere depreme karşı alınacak tedbirler konusunda uygulamalı eğitim verildi. Bu faaliyetlerimizin bir kısmı covid nedeniyle 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemedi fakat 2021 yılı için eğitimlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.