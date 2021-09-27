Tüm Türkiye'de yeni uygulama başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklama yaptı. Erdoğan, yakında 81 ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını, böylece yargının üstündeki yükün azalacağını duyurdu.

YARGI PAKETLERİNDE YAPILAN YENİLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık. İkinci yargı paketinde infaz sistemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik. Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk. Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik.Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde ortaya çıkan ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla karşılamayı esas alacağız.Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir.Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüreceğiz.